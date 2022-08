El 'Kun' Agüero critica los movimientos del City y le da un 'palo' a Haaland: "Esto no es Alemania"

Mientras medita si regresar al fútbol profesional, Sergio 'Kun' Agüero está labrándose un camino en otras facetas. Una que tiene avanzada, y que decidió cultivar durante la época más dura de la pandemia, fue la de streamer, ya que se acercó más que nunca a las redes sociales. De hecho, se abrió su propio canal de Twitch y desde ahí analiza diferentes cuestiones del planeta fútbol.

Fueron muy virales sus reacciones a las remontadas en Champions del Real Madrid. Y ahora ha vuelto a la carga para atizar a uno de sus antiguos clubes. De hecho, a la entidad en la que más tiempo ha estado y de la cual se convirtió en una leyenda absoluta. Se trata obviamente del Manchester City, club del que es el máximo goleador histórico. Sin embargo, ahora el exdelantero argentino ha aprovechado para marcarle un tanto a sus antiguos compañeros.

Agüero ha criticado algunos de los movimientos que ha realizado y que está realizando el Manchester City en este mercado de fichajes. Aunque de momento no critica sus decisiones en la materia de llegadas, sí lo hace en la de salidas. En algunas de ellas están involucrados jugadores que son sus amigos y con los que compartió vestuario.

Uno de esos casos es el de Raheem Sterling, a quien considera un auténtico jugadorazo que debería formar parte de la plantilla del Manchester City siempre, aunque no fuera como referencia para ser titular. A sus 27 años, Sterling ya ha pasado por tres grandes del fútbol inglés. Primero por el Liverpool, después por el City y por último, ahora el Chelsea.

Raheem Sterling, en un partido de la selección de Inglaterra Reuters

Un movimiento que se cerró hace pocas semanas por una cifra alrededor de los 50 millones de libras. Sin duda, uno de los traspasos más grandes del verano. Sterling ha estado siete temporadas en el club, ha anotado más de 130 goles y ha jugado casi 340 partidos con la camiseta del City, por lo que podría ser considerado como leyenda.

Por, el 'Kun' no comprende que el equipo de Guardiola se haya desprendido de un jugador así: "No entiendo la venta de Sterling, hay veces que ellos toman decisiones extrañas". En parte, el exjugador argentino se ve un poco reflejado en la situación de su excompañero. Después de haber metido decenas y decenas de goles, Pep decidió que no le quería más en el equipo y por eso se terminó marchando al Barça. Allí, por detrás desgracia solo pudo durar unos meses.

Su palo a Haaland

Sin embargo, el 'Kun' no solo ha tenido dardos para su anterior club. También lo has tenido con nombres y apellido. En especial el del jugador que podría amenazar su récord goleador en el Etihad. Se trata de Erling Haaland. El argentino reconoce que es un gran jugador, pero que viene demasiado acostumbrado al juego de Alemania y que la Premier League no tiene nada vez con eso.

De hecho, para atacar al delantero noruego, ensalza a un jugador que ahora mismo es rival directo de los actuales campeones de la Premier League. Se trata del central del Liverpool Virgil van Dijk: "Estaba demasiado acostumbrado a Alemania, Haaland pensó que estaba solo, luego llegó Van Dijk y dijo 'bienvenido a la Premier League".

Haaland durante un partido del Manchester City Europa Press

Esta crítica viene marcada por el pobre rendimiento del delantero nórdico en la Community Shield contra el Liverpool. El noruego no estuvo acertado y la defensa del Liverpool le contuvo como ninguna. Cierto es que no tuvo un buen partido y que encima falló un gol que no suele fallar nunca, un rechace en el área pequeña con el portero vencido y que Haaland estrelló en el larguero sin oposición.

Por último, Agüero habló también de la conversación que tuvo con Julián Álvarez, la otra gran incorporación para la delantera del Manchester City de Guardiola, quien le preguntó por la vida en la ciudad: Me mandó un mensaje para saber cómo está la vida en Manchester, ¡le dije que iba a tener mucho frío!".

