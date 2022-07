La baloncestista Brittney Griner se declara culpable ante la justicia rusa

La baloncestista estadounidense Brittney Griner, acusada en Rusia de posesión y contrabando de drogas, se declaró este jueves culpable ante un tribunal de Moscú. La deportista, que se sirvió de un traductor durante la sesión del Tribunal de Jimki, admitió todos los cargos, aunque señaló que no tenía la intención de cometer un delito, según la agencia Interfax.



Griner expliсó la presencia de aceite de cannabis en su equipaje con la premura con que empacó sus maletas para viajar a Rusia. La siguiente vista del juicio, en la que se espera la sentencia, se celebrará el próximo 14 de julio.



En la sesión de este jueves la corte tomó declaraciones a dos testigos de la acusación que participaron en el registro de las pertenencias de la atleta en la aduana rusa. La encargada de negocios de la Embajada de EEUU en Rusia, Elizabeth Rood, entregó a la baloncestista una carta del presidente estadounidense, Joe Biden, según declaró a la prensa.

Brittney Griner de los Estados Unidos gesticula durante un partido contra Australia en el Saitama Super Arena en su partido de cuartos de final de baloncesto femenino olímpico de Tokio 2020 Reuters

Según la Casa Blanca, Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris, conversaron por teléfono con la esposa de Griner, Cherelle, para garantizarle que están trabajando para liberar a su mujer lo antes posible, así como a otros estadounidenses arrestados "injustamente" en Rusia.



Biden leyó también a Cherelle el borrador de la carta que le escribió a Griner. Por su parte, Moscú acusó a Washington de crear ruido mediático en torno a este caso y señaló que esto no ayuda a las negociaciones entre ambos países para un intercambio de presos.

Tensión diplomática

"Tenemos mecanismos de negociación de estos temas establecidos desde hace tiempo. Comprendemos los intentos de la parte estadounidense de atizar esta situación, hacer ruido en el espacio público, pero no ayudan a la solución práctica de este asunto", declaró el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.



El alto representante diplomático ruso recordó que el proceso contra Griner no ha concluido y mientras no haya un veredicto de un tribunal, "no existe ninguna base formal" para hablar de próximos pasos.

Brittney Griner, durante los Juegos Olímpicos de Rio 2016. REUTERS

El viceministro de Exteriores ruso subrayó que lo que verdaderamente ayudará a Griner no son las comunicaciones del presidente estadounidense, Joe Biden, con sus familiares, "sino una atención seria por parte de EEUU de las señales que reciben de Rusia, de Moscú, por los canales especializados".



La deportista, de 31 años, doble campeona mundial y olímpica con su país, fue detenida en febrero en el aeropuerto de Sheremétevo en Moscú tras hallar los funcionarios de aduanas entre sus pertinencias aceite de cannabis.

Víktor But, 'el mercader de la muerte'

Seguidamente, la baloncestista, fue arrestada por posesión y contrabando de drogas y se encuentra desde entonces en prisión preventiva. Previamente, se supo que Rusia y Estados Unidos negocian el canje de la jugadora por el comerciante de armas ruso Víktor But, conocido como el "mercader de la muerte" y que cumple condena en una prisión estadounidense.



But cumple 25 años de cárcel, entre otras cosas, por conspirar para matar a ciudadanos estadounidenses y vender armas a la antigua organización guerrillera de las FARC colombianas.



Recientemente, Rusia y EEUU intercambiaron al estudiante estadounidense Trevor Reed, condenado a nueve años de cárcel por resistencia a la autoridad, por el piloto ruso Konstantín Yaroshenko, sentenciado en EEUU a 20 años por contrabando de drogas.

