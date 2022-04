Shareef O'Neal, el hijo de Shaq y protegido de Kobe Bryant que promete seguir la saga en la NBA

En el deporte hay auténticas dinastías que han reinado, en mayor o menor medida, en diferentes épocas. También se echa un ojo a las nuevas generaciones. Porque... quién no ha oído hablar del parecido entre Tiger Woods y su hijo Charlie. O de la pequeña de Serena Williams y su arte al empuñar la raqueta. Genética, herencia, repetir los pasos, admiración... Unos ingredientes que también llegan hasta el baloncesto.

Hablar de Shaquille O'Neal es hacerlo de una de las grandes leyendas del basket, de Los Angeles Lakers y, por supuesto, de la NBA. Cuatro veces consiguió hacerse con el anillo de campeón. En cinco ocasiones fue finalista y en dos máximo anotador. No en vano, 'Shaq' está incluido en el histórico ranking de los 75 mejores jugadores de todos los tiempos.

19 temporadas en activo y una lista más o menos larga de equipos en los que dejó su huella. Una huella que quiere dejar más pronto que tarde uno de sus hijos: Shareef. El mayor de los seis hijos que tuvo con Shaunie está estableciéndose en el mundo del baloncesto. Las lesiones son su particular talón de Aquiles, pero su mediático padre no duda que acabará marcando una época en la NBA.

Talento por descubrir

Shareef es el mayor de seis hermanos (Shaquir, Taahirah, Me'arah, Myles B y Amirah). A sus 22 años (nació el 11 de enero del año 2000), el mayor de los O'Neal está listo para avanzar en su carrera. La meta es firmar una trayectoria tan exitosa como su padre, quien además de en los Lakers, jugó en los Magic, Heat, Suns, Cavaliers y Celtics.

Hace más de diez años de la retirada de Shaquille y ahora ya 'vende' a su hijo Shareef: "Lo que la gente no sabe es que tengo un Giannis Antetokounmpo, pero con tiro en suspensión". "Así es como lo he criado. El problema es que la gente no lo sabe. Espero que pueda ir a un lugar donde pueda mostrar su talento para que la gente pueda ver quién es realmente", afirma la leyenda para el portal Lakers Daily.

La NCAA finalizó su particular Final Four con Kansas ganando a North Carolina. Una vez acabado el torneo, el portal de traspasos comienza y es ahí donde el nombre de Shareef O'Neal destaca. Ilustre apellido, algún quebradero que otro con las lesiones y su paso por los Bruins de la UCLA y por los Tigers de la Universidad Estatal de Luisiana.

Pese a que no ha gozado del protagonismo que se le presume a una futura estrella de la NBA, en parte por culpa de las lesiones, 'Shaq' no duda de que su primogénito tiene todo lo necesario para convertirse en un jugador importante de la mejor liga de baloncesto del mundo. De ahí a esa importante comparación con Giannis Antetokounmpo, uno de los jugadores de moda de la NBA.

Relación con Kobe Bryant

Además de la influencia de su padre, Shareef O'Neal también tuvo un especial vínculo con el eterno Kobe Bryant. La 'Mamba Negra' era como un tío para él y así lo dejó patente en un mensaje tras la muerte del mito angelino: "Esta mañana me contactaste. Te amaré por siempre, te amo tío". Además, también dedicó un mensaje a la pequeña Gianna Maria: "Gigi, te amo prima".

En homenaje a ellos, Shareef tiene dos tatuajes. Uno en la pierna. En ella tiene la silueta de Kobe Bryant realizando un tiro en suspensión, con el dorsal '8' a la espalda y con su apodo en inglés: Black Mamba. El otro tatuaje va dedicado a Gigi. En él se ve la frase Mentalidad Mamba, el número 2 y el nombre de su 'prima' Gianna.

Kobe Bryant y Shaquille O'Neal, en Los Angeles Lakers Reuters

Relación de familia, aunque no siempre fue así. Kobe y 'Shaq' tuvieron sus más y sus menos. Pero acabaron superando todos los problemas para convertirse en hermanos. "No vamos a poder bromear en su ceremonia de inducción al Salón de la Fama. No vamos a poder decir 'yo tengo cinco, tú tienes cuatro'. No vamos a poder decir que si no nos hubiéramos separado habríamos ganado 10. Esas son las cosas que no puedes recuperar. Lo mismo con la muerte de mi padre, de mi hermana. Eso es todo lo que quiero. poder decirle algo. La última vez que hablé con él, estábamos aquí. Le pedí que metiera 50 e hizo 60. Pasó mucho tiempo desde entonces. Esto me cambia, definitivamente", dijo O'Neal, visiblemente afectado, tras la muerte de Bryant.

"Quiero tomarme el tiempo para llamar a gente y decirle 'te amo'. Rick Fox finalmente me llamó y me dijo 'te amo'. Voy a tratar de hacer un mejor trabajo contactando personas y diciéndoles que las amo en vez de procrastinar siempre porque nunca sabes qué puede pasar. La vida es muy corta. Nunca me podría haber imaginado nada como esto. El otro día pensaba que nunca he visto nada como esto", afirmó un Shaquille O'Neal que perdió a más que un amigo aquel fatídico 26 de enero de 2020.

