Lamar Odom vuelve a escena: de su aventura en Gran Hermano a la "verdad" de su sobredosis

Lamar Odom es uno de los jugadores más famosos y polémicos que ha dejado la NBA en los últimos años. Atrás han quedado ya sus mejores días en la pista, los cuales han sido engullidos por las numerosas polémicas que ha protagonizado en los últimos años. En algunos de esos graves episodios, el que fuera estrella de equipos como Los Ángeles Lakers estuvo a punto de perder la vida.

Una vez alejado del baloncesto y del deporte, aunque sin confirmar su retirada, Odom comenzó a dilapidar su inmensa fortuna entre fiestas y vicios que le dejaron al borde de la muerte. Su momento más recordado fue cuando le encontraron en coma sobre la cama de un burdel de Las Vegas después de una noche de desenfreno y de sobredosis de cocaína.

Una situación que estuvo a punto de ser irreversible. De hecho, los médicos todavía no saben cómo pudo sobrevivir a aquella noche. Seguro que su cuerpo rescató de lo más profundo su condición de deportista de élite y de persona de gran altura y peso para agarrarse a la vida con las pocas fuerzas que le quedaban. Unos hilos que le dejaron sujetos a este mundo y que resistieron hasta su llegada a un centro médico.

Sin embargo, de aquella noche todavía quedan muchas preguntas sin respuesta y que podrían empezar a tener ahora solución para descubrir realmente lo sucedido. Así lo ha anunciado su expareja Liza Morales, quien ha decidido escribir un libro llamado Cortando Lazos con el trauma. La antigua mujer de Lamar Odom amenaza con revelar todo lo sucedido de un episodio que puso contras las cuerdas al mítico jugador.

"Voy a hablar de lo que realmente pasó en Las Vegas. Y cuando digo 'lo que realmente pasó', me refiero a si las paredes del hospital pudieran hablar. Estoy hablando de acuerdos de confidencialidad, peleas a puñetazos en los pasillos, conflictos de intereses comerciales... Hasta ahora he permanecido callada porque pensaba que no era el momento".

El pasado mes de julio, Liza denunció a Lamar Odom acusándole de haber dejado de pagar la manutención de la hija que tienen en común. Ahora, en una entrevista con Page Six donde ha anunciado la publicación de su libro, ha amenazado también con revelar toda esa información que ha permanecido en la sombra hasta ahora. Además, ha definido su relación con el exjugador de la NBA como "un trauma".

El retorno de Odom

Mientras tanto, el que fuera integrante de equipos como Clippers, Heat, Lakers y Mavericks, y que también tuvo su paso por España en las filas de Baskonia, permanece ajeno relanzando su carrera televisiva. Después de tener un gran éxito en su reality show protagonizado junto a Khloe Kardashian, ahora regresa para formar parte del conocido programa Gran Hermano en su versión para famosos.

"Hola, mi nombre es Lamar Odom. La gente quizás me conozca por ganar dos anillos con los Lakers y también puede que me conozcan por haber estado casado con Khloe Kardashian. Teníamos nuestro propio programa de televisión". Así fue la presentación de uno de los personajes más polémicos de la NBA en los últimos años y que quiere volver a recuperar la fama en la pequeña pantalla. Mientras todo eso sucede, tendrá que intentar capear el misterioso temporal que amenaza con desatar su expareja Liza Morales.

