El regreso del antivacunas Kyrie Irving fractura el vestuario de los Nets: James Harden quiere irse

Ni ser uno de los mejores equipos de la NBA les sirve a los Brooklyn Nets para tener una temporada medio tranquila. Crearon el 'Big Three' más potente que se recuerda y primero los problemas de sobrepeso de Harden y después la pandemia lo echaron por tierra. El ex de los Houston Rockets se unió a Kevin Durant y juntos perdieron por el camino a un Kyrie Irving peleado con el mundo y, en particular, con las vacunas contra la Covid-19.

El base de la franquicia neoyorquina añadía a su particular historial de teorías la persecución a los antídotos contra el coronavirus y eso le hizo quedar apartado de la disciplina de su equipo. Lo que parecía una mala noticia para los Nets se convirtió en el camino para que 'Durantula' y 'la Barba' hicieran buenas migas y volvieran a ser uno después de su estancia juntos en los Oklahoma City Thunder.

Sin embargo, las bajas que han dejado los contagios en el equipo de Brooklyn han provocado que se haya levantado el veto contra Irving para que vuelva a formar parte de la plantilla. Esto no ha sido bien recibido por parte de Harden que lo considera un trato de favor. Su poco feeling con el base le ha llevado a tomar una drástica decisión aprovechando que Kevin Durant está fuera por una lesión de rodilla. 'La Barba' sondea ya el mercado en busca de un nuevo equipo.

James Harden, cabizbajo, se lamenta tras un fallo con los Brooklyn Nets Reuters

James Harden se harta

Los Brooklyn Nets se sitúan ahora mismo cuartos en la Conferencia Este con un balance de 29 victorias y 19 derrotas. Unos números que se han estropeado después de encadenar tres derrotas de manera consecutiva y que han abierto grietas en la plantilla. A pesar de estar a solo dos partidos del liderato, las aguas vienen demasiado revueltas en la franquicia de Prospect Heights.

Los últimos rumores alrededor del equipo apuntan a que James Harden estaría buscando una salida para poner fin a su rivalidad con Kyrie Irving. Aunque no se descarta que pueda ser con carácter inmediato, todo hace indicar que Harden esperará hasta verano para encontrar una mejor opción. Además, quiere esperar a ver qué le depara la temporada a la plantilla de cara a la lucha por el anillo.

El escolta termina contrato este curso y ni siquiera los más de 50 millones por temporada que quiere ofrecerle Brooklyn parecen hacerle cambiar de opinión. Fuentes cercanas al equipo hablan de un nuevo contrato de más de 160 millones de dólares para las tres próximas temporadas, tal y como apunta Bleacher Report.

El motivo principal para su marcha es que considera que hay una permisividad total con otra de las estrellas como es Kyrie Irving, algo que no se ha tenido con él. Especialmente apunta a su polémica por no querer vacunarse y a pesar de la cual ha conseguido volver a jugar.

Harden considera una falta de respeto a todo el vestuario lo que Irving ha hecho, así como el beneplácito que la franquicia le ha dado al permitirle jugar solo los partidos de visitante ya que no puede entrar en el Barclays Center de Nueva York al no estar vacunado. 'La Barba' no comparte que el base tenga un calendario a medida fruto de una rebeldía que otros han tenido que acatar si querían seguir jugando.

James Harden y Kyrie Irving se saludan durante un partido Reuters

Dificultades en Nueva York

Por si su enemistad con Kyrie Irving fuera poca cosa, Harden tiene otras críticas que unir a su actual situación. Después de nueve años en Houston, James no está consiguiendo adaptarse a la vida en Nueva York. Ha declarado abiertamente en más de una ocasión que no le gusta su nueva ciudad comparado con lo que tenía en Texas y que eso le hace rendir a menos nivel en la pista a pesar de que han conseguido armar un gran equipo.

Este sería otro de los motivos que le estaría empujando a buscar una solución y una salida de los Nets. La diferencia de los impuestos que se pagan en Texas a los que está pagando ahora en Nueva York hacen que sus ganancias sean mucho menores en su actual equipo, algo que le tiene profundamente amargado. Por ello, ni siquiera la mareante oferta de renovación que tienen sobre la mesa los Nets le agrada del todo.

Está absolutamente cansado de la vida en Brooklyn y los que le conocen definían su modus vivendi en Houston como el de un auténtico magnate. No obstante, hay un factor más que está afectando a su personalidad y a su tranquilidad en las menos de dos temporadas que lleva en el Barclays Center. Se trata del clima, ya que era mucho más benévolo en Houston de lo que tiene ahora en la ciudad de La Gran Manzana. Todos estos factores han ido dilapidando la ilusión de un Harden que quiere huir de la gran urbe del río Hudson.

James Harden durante un partido con los Brooklyn Nets Reuters

Feo a Kevin Durant

James Harden no ha elegido el mejor momento para empezar a filtrar los rumores sobre una posible salida. Los Nets están pasando por un bache de juego debido a la ausencia de Kevin Durant por lesión. Esto ha provocado que Harden e Irving tengan más responsabilidad en ataque y que las tiranteces entre los dos jugadores se hagan más patentes.

Los expertos en el mercado NBA han interpretado los deseos de Harden de abandonar Nueva York como un ataque también hacia Kevin Durant al salir a la luz justo ahora que el alero está recuperándose de su lesión. En lugar de esperar a su regreso, 'la Barba' ha aprovechado la ausencia de la gran estrella del equipo para pasar de él e intentar poner fin a su mal rollo con Irving.

Sin embargo, la guerra del '13' de los Nets no es solo contra el exjugador de los Boston Celtics, sino que también es contra su actual entrenador. Steve Nash, gran leyenda de la NBA, es otro de los señalados por Harden en el caso de la permisividad con Irving. Pero además, está en desacuerdo también con la forma en la que está llevando el equipo y con las rotaciones que está llevando a cabo, especialmente en los finales de partido, lo que ha provocado algunas derrotas del equipo bajo su juicio.

De confirmarse estos rumores, James Harden estaría dispuesto a romper el mítico 'Big Three' de los Brooklyn Nets, uno de los más famosos de la historia, más por las expectativas generadas que por los resultados obtenidos, ya que cerraría su ciclo sin el ansiado anillo.

