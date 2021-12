Pesadilla en la NBA antes de Navidad: la Covid empaña la jornada festiva

Los números relacionados con la Covid-19 en la NBA siguen disparados y hay una gran posibilidad de que algunos equipos que juegan en Navidad este año no puedan contar con sus jugadores clave. Giannis Antetokounmpo de Milwaukee Bucks, Trae Young de Atlanta Hawks, Luka Doncic de Dallas Mavericks y la estrella de Brooklyn Nets, Kevin Durant, están todos aislados en este momento. El día festivo no será tan atractivo por Ómicron.

A esto se suman situaciones puntuales de lesiones. Anthony Davis estará de baja por al menos un mes. La increíblemente larga recuperación de Klay Thompson no ha terminado. Es casi seguro que Kyrie Irving no estará listo para hacer su debut en la temporada después de su situación especial por no estar vacunado. El gran cartel que iba a presentar la NBA con los partidos programados para el día de Navidad se ha llenado de jubilados y becarios.

Hace un año la pandemia solo mantenía a los aficionados alejados de la mayoría de los estadios. Frases como "protocolos de salud y seguridad" o "en los protocolos" todavía no formaban parte del léxico de la NBA. Ahora, hay más jugadores de baloncesto que se enfrentan a problemas relacionados con virus que lesionados. Más de 90 profesionales se encuentran actualmente fuera de los entrenamientos y, por supuesto, de los partidos. De hecho, siguen aplazándose algunos encuentros.

La lista de jugadores en protocolo Covid-19 (día en el que entraron) Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Kevin Huerter (22 de diciembre)

Timothe Luwawu-Cabarrot (22 de diciembre)

Lou Williams (22 de diciembre)

Clint Capela (21 de diciembre)

Danilo Gallinari (21 de diciembre)

Trae Young (19 de diciembre) Enes Kanter Freedom (23 de diciembre)

Josh Richardson (19 de diciembre)

Brodric Thomas (18 de diciembre)

Sam Hauser (17 de diciembre)

Al Horford (17 de diciembre)

Grant Williams (17 de diciembre)

Juancho Hernangomez (17 de diciembre)

Jabari Parker (16 de diciembre) Kessler Edwards (23 de diciembre)

Cam Thomas (23 de diciembre)

David Duke Jr. (23 de diciembre)

Kevin Durant (18 de diciembre)

Kyrie Irving (18 de diciembre)

Day'Ron Sharpe (18 de diciembre)

LaMarcus Aldridge (14 de diciembre)

DeAndre 'Bembry (14 de diciembre)

Bruce Brown (14 de diciembre)

James Johnson (14 de diciembre) Charlotte Hornets Cleveland Cavaliers Dallas Mavericks Cody Martin (19 de diciembre) Ed Davis (21 de diciembre)

Jarrett Allen (19 de diciembre)

RJ Nembhard (19 de diciembre)

Lamar Stevens (19 de diciembre)

Denzel Valentine (19 de diciembre)

Dylan Windler (19 de diciembre)

Evan Mobley (18 de diciembre)

Isaac Okoro (16 de diciembre) Luka Doncic (22 de diciembre)

Trey Burke (22 de diciembre)

Tim Hardaway Jr. (21 de diciembre)

Maxi Kleber (20 de diciembre)

Josh Green (19 de diciembre)

Reggie Bullock (18 de diciembre) Denver Nuggets Detroit Pistons Golden State Warriors Bol Bol (17 de diciembre)

Michael Porter Jr. (17 de diciembre) Killian Hayes (23 de diciembre)

Saben Lee (23 de diciembre)

Rodney McGruder (23 de diciembre)

Isaiah Stewart (23 de diciembre)

Cade Cunningham (22 de diciembre) Damion Lee (22 de diciembre)

Andrew Wiggins (19 de diciembre)

Jordan Poole (17 de diciembre) Los Ángeles Clippers Los Ángeles Lakers Memphis Grizzlies Reggie Jackson (22 de diciembre)

Marcus Morris Sr. (18 de diciembre) Trevor Ariza (23 de diciembre)

Kent Bazemore (19 de diciembre)

Austin Reaves (17 de diciembre)

Avery Bradley (16 de diciembre)

Malik Monk (14 de diciembre; aprobado el 16 de diciembre, pero volvió a entrar en los protocolos el 17 de diciembre) Jarrett Culver (23 de diciembre)

Ziaire Williams (19 de diciembre) Miami Heat Milwaukee Bucks Minnesota Timberwolves Caleb Martin (11 de diciembre) JaQuori McLaughlin (23 de diciembre)

Bobby Portis (16 de diciembre)

Giannis Antetokounmpo (14 de diciembre)

Donte DiVincenzo (14 de diciembre) Patrick Beverley (20 de diciembre)

Jarred Vanderbilt (20 de diciembre)

Josh Okogie (19 de diciembre)

Anthony Edwards (17 de diciembre)

Taurean Prince (17 de diciembre) New Orleans Pelicans New York Knicks Orlando Magic Nickeil Alexander-Walker (23 de diciembre) Nerlens Noel (22 de diciembre)

Miles McBride (18 de diciembre)

Immanuel Quickley (17 de diciembre)

Kevin Knox II (16 de diciembre) Mychal Mulder (22 de diciembre)

Mo Bamba (17 de diciembre)

Terrence Ross (17 de diciembre)

Moe Wagner (17 de diciembre)

Ignas Brazdeikis (16 de diciembre) Philadelphia 76ers Sacramento Kings Toronto Raptors Danny Green (22 de diciembre)

Andre Drummond (19 de diciembre)

Shake Milton (19 de diciembre)

Georges Niang (15 de diciembre) Neemias Queta (21 de diciembre)

Davion Mitchell (17 de diciembre)

De'Aaron Fox (16 de diciembre)

Louis King (16 de diciembre)

Alex Len (16 de diciembre)

Marvin Bagley III (15 de diciembre)

Terence Davis (15 de diciembre) OG Anunoby (22 de diciembre)

Fred VanVleet (21 de diciembre)

Precious Achiuwa (21 de diciembre)

Scottie Barnes (21 de diciembre)

Malachi Flynn (21 de diciembre)

Gary Trent Jr. (20 de diciembre)

Dalano Banton (18 de diciembre)

Pascal Siakam (18 de diciembre) Washington Wizards Bradley Beal (23 de diciembre)

Kentavious Caldwell-Pope (21 de diciembre)

En un intento por limitar los aplazamientos, la liga y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto acordaron nuevas reglas sobre la contratación de 'becarios' procedentes de la Liga de Desarrollo (GLeague) o viejas glorias como Joe Johnson (40 años), que copan la mayor parte de las plantillas actuales. Las dos partes también acordaron protocolos más estrictos que requieren más pruebas y más uso de las mascarillas entre el 26 de diciembre y el 8 de enero.

Situación caótica

Este día de Navidad están previstos hasta cinco partidos: New York Knicks - Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks - Boston Celtics, Phoenix Suns - Golden State Warriors, Los Ángeles Lakers - Brooklyn Nets y Utah Jazz - Dallas Mavericks. La NBA no puede evitar las lesiones que afectan en esos partidos a estrellas como Anthony Davis o Klay Thompson, pero se ha encontrado con situaciones caóticas como las del equipo entrenado por Steve Nash, que este jueves también vio su partido aplazado.

Brooklyn ha recuperado por fin a James Harden, pero ni con tres jugadores más que han aprobado por fin los protocolos tienen jugadores suficientes ya que tienen a otros 10 de baja. Los Toronto Raptors, los Celtics, con el español Juancho Hernangómez, y los Cleveland Cavaliers tienen hasta ocho jugadores en protocolos. Los Bulls han sido uno de los equipos más afectados y sufrieron dos aplazamientos la semana pasada. Es por lo que la NBA estudia cambiar ese protocolo.

Kyrie Irving, cabizbajo durante un partido

La organización y los jugadores están cerca de un nuevo procedimiento que permitiría a algunos jugadores (asintomáticos, no infecciosos) regresar tan pronto como seis días después de dar positivo. Según los protocolos actuales, si algún jugador da positivo por Covid-19 debe quedar en aislamiento inmediatamente hasta que hayan pasado 10 días desde esa prueba o el inicio de los síntomas, o hasta que dé negativo en dos pruebas de PCR con 24 horas de diferencia.

También está la situación de los jugadores no vacunados o que no están completamente inmunizados. Estos deben ingresar a los protocolos de salud y seguridad si se encuentran en contacto cercano con una persona que ha dado positivo. Desde el 17 de diciembre, los jugadores que no han recibido una inyección de refuerzo han estado sujetos a restricciones más estrictas, incluidas las pruebas de antígenos el día del partido.

No pararán

Algunos han sugerido que la NBA pause su temporada. Adam Silver no es uno de ellos y ha asegurado que la liga no detendrá la temporada, pero se enfocará en vacunar a los jugadores con la tercera dosis. "Estamos teniendo problemas para pensar en cuál sería la lógica detrás de una pausa en este momento. Mientras miramos a través de estos casos que arrasan en todo el país, y en el resto del mundo, creo que nos estamos encontrando donde sabíamos que íbamos a llegar durante los últimos meses. Este virus no será erradicado y vamos a tener que aprender a vivir con ello", expresó el comisionado.

Stephen Curry celebra una canasta. REUTERS

Hay algunos argumentos que sugieren que la liga debería pausar o posponer más partidos, ya que la cantidad de jugadores que actualmente se enfrentan a problemas de virus es enorme: el 15% de la liga, más o menos. Cuando Rudy Gobert dio positivo el 11 de marzo de 2020, la liga pausó su actividad durante cuatro meses. Es obvio que ahora es un mundo muy diferente y una NBA muy diferente, con el 97% de los jugadores vacunados y más del 60% con la segunda dosis.

Oficialmente, la alineación de los partidos navideños de la NBA de la temporada pasada tuvo exactamente cero jugadores sin jugar debido a preocupaciones relacionadas con el virus. Hasta el lunes, los 10 equipos programados para jugar este sábado tenían un total de 36 jugadores conocidos por estar en los protocolos, sin incluir al entrenador de Los Angeles Lakers, Frank Vogel. La Covid-19 ha arruinado esta fecha marcada en el calendario, pero la NBA seguirá adelante.

