El 'caso Irving' deja en evidencia a la NBA: el anti-vacunas readmitido por los Nets que ya es positivo

Kyrie Irving no se cansa de ser protagonista en la NBA. El base estadounidense de los Brooklyn Nets se ha establecido como el principal representante de los anti-vacunas en el mundo del deporte y en particular del baloncesto americano. Su caso ha sido el más llamativo, aunque no el único.

Otros grandes personajes de relevancia mundial como Joshua Kimmich, jugador del Bayern de Múnich, también mostraron su escepticismo de manera pública a recibir el antídoto contra la Covid-19. Pocos días después, el futbolista alemán daba positivo e incluso se conocía que sufría una pequeña afección pulmonar a raíz de haberse contagiado.

Casos como el de Novak Djokovic, también rodeado por la polémica de la vacuna contra el coronavirus, han ido más en la sombra, sin querer asegurar si había recibido el antídoto hasta que el circuito profesional le ha puesto entre la espada y la pared con la vacunación obligatoria para disputar el Abierto de Australia. Sin embargo, el de Irving no tiene parangón con prácticamente ninguno de los que se han producido en la plana mayor del deporte ya que ha pasado de anti-vacunas a readmitido para después ser positivo.

Irving, el anti-vacunas

El base de los Brooklyn Nets lideró un cisma que abrazaba a otros jugadores de la NBA al negarse a recibir ninguna dosis de ninguna vacuna antes del inicio de la temporada. Esta decisión, unida a las restricciones que se han vivido en algunas zonas de Estados Unidos, provocó el desastre y la interrupción total de su carrera deportiva.

En la ciudad de Nueva York está prohibida la entrada a cualquier recinto en el que pueda haber una importante masa de gente sin haber recibido la vacuna. Es por ello por lo que el base no podía entrar al pabellón de los Brooklyn Nets, el Barclays Center. Ni la NBA ni las autoridades ni siquiera su propio club le prohibían jugar, pero sin poder entrar al pabellón, no podía disputar ningún partido como local.

El Barclays Center, pabellón de los Brooklyn Nets Europa Press

Surgió en ese momento la posibilidad de que Irving tuviera un contrato por media temporada, es decir, para los partidos fuera de casa. Sin embargo, en otras zonas de Estados Unidos tenía el mismo problema como podía ser el Mission Bay de San Francisco, morada de los Golden State Warriors. De esta manera, los Nets decidieron apartarle del equipo de manera unilateral, lo que le provocaba unas pérdidas en su contrato de decenas de millones de dólares por estarse perdiendo partidos sin haber una causa o una lesión justificada.

Llegado a ese punto, Irving se planteó incluso la retirada. Sin embargo, recapacitó e intentó capear el temporal. Poco después se llegó a hablar de un traspaso con la intención de llegar a un equipo en el que sí pudiera jugar sus partidos como local a pesar de no estar vacunado. Sonó para los Dallas Mavericks, entre otros, pero esa vertiente no prosperó.

Readmitido ante las bajas

Lo que parecía una quimera hace unos meses, se hacía realidad tan solo hace unas horas. El jugador de los Brooklyn Nets, integrante del famoso 'Big Three' formado junto a Kevin Durant y James Harden, recibía la buena nueva para regresar a la práctica del baloncesto nacional. Y todo por culpa, o gracias, a la Covid-19. Una situación de lo más extraña, pero que tenía explicación.

A medida que se van acercando las fechas navideñas y que la situación de contagios en Estados Unidos, y en todo el mundo, empeora, la NBA se ha ido colapsando de jugadores que tenían que entrar dentro de los protocolos de prevención y seguridad contra el coronavirus.

Hasta el momento ya son más de 50 los jugadores que están recluidos en sus 'burbujas' por positivos, contactos directos a falta de pasar pruebas o resultados sospechosos. Es por ello por lo que la situación de la mejor liga del mundo amenaza con colapsar de un momento a otro, arruinando así una de las fechas más importantes en cuanto al cobro de entradas, publicidad, marketing, merchandising y derechos televisivos. Suspender las jornadas de Navidad puede ser un desastre económico, pero será complicado no hacerlo.

Irving, Durant y Harden

Si la situación era caótica en la NBA, en los Brooklyn Nets no es para menos. Las bajas y las ausencias de hombres importantes han provocado que Kevin Durant haya tenido que soportar una carga de minutos, y de responsabilidades, que le han llevado a la extenuación. Por eso, ha sido él mismo quien ha pedido una solución para este drama.

Y esa solución se llamaba Kyrie Irving. La franquicia que dirige desde el banquillo el mítico Steve Nash decidió retomar las conversaciones con el base para reintegrarle a la plantilla y así ganar rotación y una nueva estrella con la que seguir ganando partidos. Los Nets de momento son líderes de la Conferencia Este con un balance de 21-9.

De esta forma, hace algo más de un día se consumaba la vuelta de Irving a la NBA y a la rotación de los Nets, aunque solo para los partidos de fuera de casa. Algo es algo, ya que servía para repartir minutos y, además, con un jugador de talla mundial, aunque lleve varios meses fuera tras su polémica contra la vacunación.

Kyrie Irving, positivo

Sin embargo, cuando la sorpresa había saltado con su regreso a las pistas después de toda la controversia surgida en torno a su figura, la historia de Kyrie Irving daba un nuevo giro. Se podría decir que inesperado, pero en realidad no lo es ya que pocos podían esperar un desenlace diferente para un jugador que ha rechazado la vacunación y que regresa en unas fechas tan complicadas.

Horas después de volver a los Brooklyn Nets y a la NBA después de una guerra seguida en todo el mundo, Kyrie Irving ha dado positivo por Covid-19, por lo que ya es baja. Un broche, momentáneo, para una historia de lo más incomprensible y que está dejando la imagen de la NBA y del propio Irving muy en entredicho.

Las bajas de los Nets, principalmente por positivos y jugadores presentes en los protocolos contra la Covid-19, provocaron que tuvieran que echar mano de Irving, reconocido anti-vacunas. Horas después, ya no pueden contar porque el jugador ha dado positivo y tendrá que guardar la pertinente cuarentena y pasar las consiguientes pruebas hasta obtener su negativo. Así termina el regreso exprés del base al baloncesto profesional, escribiendo un capítulo más de una lamentable y controvertida historia.

[Más información: Así es Chus Mateo, la mente brillante al frente del Real Madrid de baloncesto sin Pablo Laso]

Sigue los temas que te interesan