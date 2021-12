Fabien Causeur, nuevo positivo por Covid en el Real Madrid de baloncesto

Malas noticias para el Real Madrid de baloncesto que vuelve a tener problemas con la Covid-19. El club ha hecho oficial el positivo de Fabien Causeur, escolta francés de la primera plantilla y uno de los jugadores más en forma del equipo, clave en la anotación desde el tiro exterior y jugadas de penetración.

El positivo del jugador galo se une a los ya registrados en días anteriores del base francés Thomas Heurtel y del técnico Pablo Laso. El coronavirus está tocando muy cerca al vestuario merengue justo cuando se acercan unas fechas complicadas con un calendario repleto de partidos en la época navideña.

El Real Madrid no levanta cabeza y el positivo de Fabien Causeur supone una nueva piedra en el camino de los blancos, que están intentando no perder la buena dinámica a pesar de las bajas. Hace tan solo unos minutos, el club anunciaba la baja del jugador galo: "El Real Madrid C. F. comunica que nuestro jugador Fabien Causeur ha dado resultado positivo en Covid-19".

Norris Cole trata de impedir una entrada a canasta de Causeur. ACBPHOTO/P. CASTILLO

Con esta ya son tres las registradas en el equipo blanco y, además, de una importancia total, ya que están fuera el mejor anotador del equipo, el base titular y el líder de la nave blanca, Pablo Laso. Hasta el momento, Chus Mateo está sabiendo dirigir al equipo que encadena varias victorias seguidas tras la dolorosa derrota en El Clásico en el Palau frente al Barça.

De momento, en el Real Madrid no se plantean la posibilidad de que se puedan llegar a aplazar partidos de su calendario, aunque lo cierto es que si la situación sigue empeorando, se podrían tomar decisiones más drásticas. De momento, el conjunto madridista juega este domingo a las 18:30 contra el UCAM Murcia.

Caos en la ACB

Lo cierto es que la situación en la Liga Endesa está empeorando a pasos agigantados. Ya se han suspendido dos partidos, uno de ellos este mismo fin de semana, después de un brote que se ha desatado en el vestuario del Manresa. Lo que comenzó siendo una hilera de siete casos ya va por 13, lo que seguramente lleve al aplazamiento de más encuentros. Los manresanos debían haberse medido al Barça este domingo por la mañana.

El calendario avanza hacia unas apretadas fechas navideñas mientras que la ACB no para de registrar cada vez más casos, dejando una situación complicada y que requiere de una intervención urgente por parte de las autoridades. El riesgo sanitario es cada vez mayor y así lo están padeciendo algunos clubes como el Real Madrid.

Fabian Causeur entra a canasta, en el Real Madrid - Fenerbahce de la Euroliga 2021/2022 EFE

La baja de Fabien Causeur es realmente sensible, ya que el escolte francés se ha consagrado este curso como uno de los mejores anotadores del equipo y como una mano fiable desde más allá del arco. La ausencia de Jaycee Carroll desde el principio de la temporada le ha dado más galones en ataque y ahora mismo es una amenaza casi indefendible tanto en el lanzamiento en suspensión como cuando arrancar para cortar el camino hacia el aro y soltar la pelota con toda la calidad que atesora su zurda.

A ver cómo se recuperan los blancos de esta mala racha de bajas teniendo en cuenta que hay jugadores como Alberto Abalde o Carlos Alocén que están fuera por lesión y otros como Yabusele que arrastran molestias de los últimos partidos.

