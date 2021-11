El reto de Marc Gasol en Girona tras dejar la NBA: presidente y jugador de su equipo de baloncesto

Marc Gasol quiere devolver a Girona todo lo que esta ciudad le dio para convertirse en uno de los mejores pívot del mundo. Después de que, junto a su hermano, dejase a la selección huérfana de referentes cuando este verano anunciaron su retirada, que Pau extrapolaría al baloncesto profesional, el catalán hará oficial esta semana que regresa al equipo de la ciudad que le abrió las puertas de la NBA. La LEB Oro disfrutará de un campeón de la mejor liga del mundo.

Estuvo tentado por la NBA después de una mala temporada en Los Ángeles Lakers. Los Golden State Warriors, que se han destapado este año como uno de los mejores equipos en el inicio de la temporada, buscaban antes de comenzar el año un jugador del perfil de Marc. Por lo que no solo ha dicho "no" a la máxima división de España y al nivel europeo, también a la mejor liga del mundo en la que consiguió el anillo en 2018 con los Toronto Raptors.

El de Sant Boi cierra el círculo que abrió primero con su llegada en 2006 y siguió dibujando con la creación de su club en 2014 junto a Álex Formento, Jesús Escosa y Marc Pena. Marc, que anunció su retirada de la Selección española después de los Juegos de Olímpicos de Tokio 2020, cerrará su leyenda con la humildad que siempre le ha caracterizado durante su trayectoria. Uno de los mejores deportistas de la historia del país marcará sus últimas canastas en LEB Oro.

Ídolo en Girona

Gasol es el presidente y fundador del Básquet Girona. Esta entidad nació en 2014 con el objetivo de recuperar el baloncesto en la ciudad catalana después del fiasco del CB Girona, habitual en las listas de deudores de Hacienda. En verano de 2008, el Akasvayu, tras un ascenso fulgurante hacia la élite, sintió los efectos del despilfarro económico y entró en quiebra tras acumular una deuda de más de diez millones.

Marc Gasol y Rudy Fernández, en un Akasvayu Girona - DKV Joventut EFE

Marc creó primero la Escuela de Basket Marc Gasol, un proyecto que cogió tal fuerza que se convirtió en un equipo profesional. El músculo económico del jugador de la NBA en ese momento permitió que el ascenso haya sido fulgurante. Hubo facilidades como la compra de la plaza del Vic, pero poco a poco la ciudad va recuperando el color que tuvo en el pasado.

Akasvayu tuvo en sus filas a jugadores de la talla de Raül López o Fernando San Emeterio. Un Marc Gasol de 21 años que había salido por la puerta de atrás del Barça en 2006 se convirtió en el mejor jugador de la ACB, algo que impulsó su carrera para recalar en la NBA. El mejor baloncesto que se vio en la ciudad fue gracias a Marc. Ahora su regreso supone cerrar el círculo. "Yo creo que nunca podré devolverles todo lo que ellos me dieron a mí", decía hace unos años. Ahora lo va a intentar.

"No" al Barça

La semana pasada parecía que se acercaba al Barça. Juan Carlos Navarro confirmaba que las dos partes habían mantenido "conversaciones", pero que no eran "negociaciones". "Solo son conversaciones y no hay ninguna negociación, aunque él no ha dado ninguna negativa. Sabe de nuestro interés y tiene la última palabra. No negaré que me gustaría contar con él", explicaba en un acto público. Finalmente, todo fueron fuegos de artificio.

Marc Gasol, entrenando con el Barça después de salir de la entidad EFE

Marc podía seguir el ejemplo de Pau la temporada pasada. La gravedad de la situación del conjunto azulgrana implica que no puedan hacer grandes derroches. En una entidad que cerró las cuentas de la temporada pasada con pérdidas cercanas a los 500 millones de euros, de los cuales 55 vienen de las secciones y, en concreto, casi 35 son del baloncesto, los movimientos son limitados. El mediano de los Gasol podía llegar si firmaba el salario mínimo de 68.337 euros.

Finalmente, parece que el catalán volverá a la casa que le hizo feliz. Un movimiento estratégico que sitúa Girona en todo el mundo y que también hará que su inversión cobre relevancia. Marc Gasol revive también el baloncesto humilde nacional, que ganará en importancia con su presencia. Con el ascenso muy lejos tras el difícil inicio de temporada del que será su nuevo equipo, tratar de disfrutar de un último baile en el lugar donde comenzó todo.

