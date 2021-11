Marc Gasol y su fichaje por el Barça: 34 millones de pérdidas y una única fórmula para su regreso

Los hermanos Gasol han dejado el baloncesto español huérfanos. Primero fue Pau anunciando su retirada definitiva. Luego fue Marc cuando explicó que se tomaría un tiempo para decidir su futuro. Parece que el momento de determinar cuál va a ser su próximo objetivo está más cerca que nunca. El FC Barcelona espera con ilusión que se decante por la propuesta de seguir los pasos de su hermano y regresar al Barça para dar los últimos pasos de su carrera.

Este martes Juan Carlos Navarro ha confirmado que las dos partes mantienen "conversaciones", que no son "negociaciones". "Solo son conversaciones y no hay ninguna negociación, aunque él no ha dado ninguna negativa. Sabe de nuestro interés y tiene la ultima palabra. No negaré que me gustaría contar con él", explicaba en un acto público en el que Josep Cubells, responsable de la sección de baloncesto del Barça, puso fecha a la presentación del Nuevo Palau Blaugrana en la 2025/2026.

Como ocurriera la temporada pasada con la llegada de Pau Gasol para el tramo final de la campaña, la decisión se puede dilatar hasta el mes de enero, cuando se cierra el período de inscripciones en Euroliga. Estas declaraciones de Navarro, unido a la gran relación que mantiene con el pívot después de jugar juntos, son un buen motivo para pensar que el gran momento puede llegar pronto. El Barça, de hecho, ha cambiado su discurso después de que en septiembre, Cubells dijera que el club no contemplaba "la opción de incorporar a Marc Gasol".

Las opciones de Marc

Los 36 años aún parecían darle 'vidas' en el baloncesto de élite. El catalán ya sorprendió en Tokio cuando confirmó, junto a Pau, que no volvería a jugar con el equipo nacional. Esto parecía confirmar los rumores que aparecían este verano en Estados Unidos de que su carrera NBA ha acabado y que, por lo tanto, le aguardaba el baloncesto español. Pero las puertas de norteamérica se ha encargado de cerrarlas completamente el ganador del anillo con los Toronto Raptors.

ESPN publicaba en el mes de septiembre que el interior no tenía espacio en la NBA, pero es el propio jugador el que daba prioridad a estar en España con sus hijos. " He tenido la suerte de jugar muchos años en la NBA, lo primero. He vivido prácticamente todo lo que se puede vivir como jugador de baloncesto. Luego, en lo personal lo que me exijo no es solo el estar, sino también ayudar y contribuir. Además, empezaba a no estar como me gustaba estar y a ver si puedo estar como me gustaría. Si puede volver a estar como antes", explicaba en su última aparición pública en el programa 'El Sentido de la Birra' de Ricardo Moya de YouTube.

Eso sí, él mismo confirmaba que no estaba retirado ya. "Ahora me toca entrenar y ver qué voy a hacer. Estoy en el punto de ver hasta dónde me veo y ver qué me apetece hacer cuando esté en el punto óptimo", explicaba en esta misma entrevista. En este caso hay dos escenarios: sumarse al Barcelona o marcharse la Girona de LEB Oro. Este segundo equipo sería la gran sorpresa, pero supondría todo un gesto de un Marc que es propietario de dicha entidad.

La situación del Barça

Las secciones de los clubes de fútbol, por lo general, son deficitarias. Le pasa al Barça, con la excepción de la de fútbol femenino, y le pasa al Real Madrid. Pero la gravedad de la situación del conjunto azulgrana implica que no puedan hacer grandes derroches. En una entidad que cerró las cuentas de la temporada pasada con pérdidas cercanas a los 500 millones de euros, de los cuales 55 vienen de las secciones y, en concreto, casi 35 son del baloncesto, los movimientos son limitados.

La sección blaugrana ha previsto un aumento de los gastos en la plantilla hasta los 36 millones de euros para esta nueva campaña, más que en la anterior. El club ha dado salida a jugadores con fichas elevadas como Adam Hanga o Víctor Claver, ha renovado a la baja a Alex Abrines y en estas cifras no está prevista la partida de casi de un millón que reciben por la salida de Leandro Bolmaro a la NBA. Eso sí, Mirotic no ha aceptado su rebaja salarial.

Marc Gasol, con Los Ángeles Lakers. Los Ángeles Lakers

Aún así, hay opciones para que Gasol pueda fichar por el FC Barcelona. Siguiendo los pasos de su hermano, podría aceptar un contrato a la baja. El catalán podría percibir lo que estipula el Convenio Colectivo firmado por la ACB y tras las negociaciones con el sindicato de jugadores ABP.

El documento especifica que aquellos jugadores mayores de 26 años tendrán que recibir en concepto de salario mínimo 68.337 euros por una temporada de contrato. Esta cantidad será inferior en función de lo que tarde en firmar, ya que esa cifra es de toda una campaña y él ya no la jugaría entera. Pau, la temporada pasada, se aproximaba más o menos a los 30.000 euros.

El balón está en el tejado de Marc Gasol. El pívot tiene las puertas del Barça abiertas. Tendría un hueco en la rotación que comparten Brandon Davies y Serdar Sanli. Los culés están muy ilusionados ante la posibilidad de volver a ver al campeón de la NBA con la camiseta azulgrana antes de dejar el baloncesto profesional. Sin duda, el gran ganador de este movimiento sería una Liga ACB que seguiría ganando en protagonismo.

