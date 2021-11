Lou Williams, el jugador de la NBA con dos mujeres que desvela el lado más duro de la bigamia

Lou Williams es uno de los clásicos de la NBA durante las últimas décadas. Ha llegado a ser nombrado Mejor Sexto Hombre durante tres temporadas, en los años 2015, 2016 y 2019. Ahora se encuentra en la recta final de su carrera, pero ha sido noticia por poner al corriente algunos aspectos poco habituales que en su vida son su día a día.

El escolta de la franquicia de Atlanta es bígamo de manera reconocida. Tiene dos parejas y lleva sus relaciones de manera pública y notoria. De hecho, la situación está tan normalizada que las dos mujeres se conocen y hasta tienen una buena relación de amistad entre ellas.

Esta ha sido una situación de vida que siempre se ha asociado al propio nombre de Lou Williams durante la recta final de su carrera en la NBA. Una circunstancia de lo más curiosa y que ha sido noticia en varios momentos en el entorno de la mejor liga del mundo de baloncesto.

Lou Williams. REUTERS.

Ahora, el jugador de los Hawks ha concedido una pequeña entrevista a Taylor Rooks para Bleacher Report donde ha contado más aspectos de su vida personal que han llamado la atención. De hecho, ha confesado cuál es para él la dureza real de llevar una vida de total normalidad con la bigamia como aliada.

Williams asegura que lo que más le duelen son las críticas continuas y los comentarios fuera de lugar que valoran su vida sin conocer cómo es realmente la situación y su día a día, ya que Lou no ha obligado ni ocultado nada de su vida durante su decisión de mantener dos relaciones de manera simultánea.

Las explicaciones de Williams

Sin embargo, el veterano jugador que lleva 17 temporadas a sus espaldas en la mejor liga del mundo, cree que todavía hay mucha gente que no entiende cómo funciona su vida en una situación que para él es normal y que ha dado pie a especulaciones que han sido catalogadas incluso de ridículas.

"De hecho, la gente ha llegado a decir que eran hermanas. Es ridículo. No me gusta la parte en la que yo no puedo controlar lo que se dice o cómo las ve la gente. Esas mujeres son las madres de mis hijos. No son unas cualquiera con las que voy por ahí".

Lou Williams lanza a canasta ante Draymond Green REUTERS

Efectivamente, Lou mantiene una relación de manera abierta con sus dos parejas. Una con Ashley Henderson, a la que cariñosamente llama 'rubia'. Con ella ha tenido sus dos primeros hijos y mantiene una vinculación duradera.

Sin embargo, esta primera relacion no se ha visto complicada en ningún momento por su segundo noviazgo, el cual mantiene con Rece Mitchell, su 'morena', con la que ha tenido un tercer hijo. Esta segunda relación surgió cuando llegó a Toronto tras firmar como nuevo jugador de los Raptors.

Ahora continúa con su vida de una manera completamente normal y lleva con total normalidad para él una situación que para muchas personas es anómala. Sus dos parejas se conocen e incluso hacer cosas juntas mientras Lou apura sus últimos meses en la mejor liga del mundo de baloncesto.

[Más información: Shaquille O'Neal se enfrenta a sus hijos por la gestión de su fortuna: "No os voy a dar nada"]

Sigue los temas que te interesan