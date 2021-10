Pau Gasol anuncia su futuro: estos son sus nuevos objetivos

Pau Gasol ha acabado con la expectación que había generado en los últimos días con sus mensajes en las redes sociales y ha explicado de una vez por todas el plan de futuro que tiene para continuar con su vida tras su retirada de las canchas de baloncesto. La leyenda del deporte español ha anunciado su futuro, o lo que es lo mismo, que centrará su trabajo en dos proyectos: su papel en la Comisión de Atletas del COI y en el Consejo Asesor del Deporte Español. También explica su implicación con UNICEF y otras empresas como Therabody, Overtime o BetterUp.

Comunicado

Hace poco celebré un momento muy especial entre familia y amigos para iniciar una nueva etapa.

No conozco a mucha gente que disfrute de las despedidas. Pero lo que yo siento en cada una de las que he vivido es que, cuando algo termina, inevitablemente algo nuevo empieza. Y esa es la razón por la que creo que, en la medida de lo posible, festejemos las despedidas, las retiradas o los finales de etapa. En esas celebraciones recordamos momentos de lo que hemos vivido, damos gracias por las experiencias acumuladas —las buenas y las malas—, por todo lo aprendido; y además damos la bienvenida al siguiente capítulo que empecemos a escribir.

Lo que dejas atrás

El pasado 5 de octubre fue un día muy emotivo y especial para mí. No me fue fácil pronunciar las palabras definitivas, pero por suerte estaba arropado por un montón de rostros queridos y conocidos que han formado parte de mi vida a lo largo de todos estos años. Había compañeros de distintos equipos, entrenadores y preparadores físicos que me han ayudado en mi camino, pero también personas externas al terreno deportivo como representantes de las empresas con las que colaboro y miembros de la Gasol Foundation y UNICEF y del resto del equipo que trabaja conmigo día a día. Estaba, por supuesto, mi familia. También estaban los que considero mis amigos de la prensa, a los que siempre estaré agradecido por haber sido un maravilloso altavoz, que han seguido de cerca mi carrera y mis actividades más allá del deporte y que una vez más me acompañaron en un momento tan significativo.

Con el cierre de mi etapa como jugador, dejo atrás no solo una profesión que me ha dado muchas alegrías sino un amor idílico que ha durado 35 años desde que empecé a jugar cuando era un niño y empezaba a soñar. Recuerdo momentos como cuando tuve que decidir entre el baloncesto y la medicina, entre quedarme en el confort de estar en casa o aventurarme a lo desconocido para jugar con los mejores del mundo en la NBA. A lo largo de estos años he conseguido demostrar que el trabajo duro, el compromiso y el esfuerzo son fundamentales para alcanzar nuestros sueños y dirigirnos hacia nuestros objetivos.

También echaré de menos ese estilo de vida tan particular del atleta de élite. En mi caso, como jugador de una liga tan competitiva y dinámica como es la NBA, me he acostumbrado a estar permanentemente en movimiento entre un sitio y otro, a viajar constantemente y a adaptarme a los cambios. La estabilidad es un bien raro en la vida de un jugador de la NBA, la capacidad de adaptación ha sido clave para mantenerme en la élite durante tantos años.

A pesar de todo lo que dejo atrás, como los viajes, las rutinas de entrenamiento, la adrenalina de la competición que genera el jugar delante de miles de aficionados… Creo firmemente que la mayoría de las cosas que han caracterizado mis veinte años de trayectoria como jugador profesional de baloncesto van a seguir presentes en la etapa que empiezo ahora. Las relaciones establecidas, las ganas de mejorar, aprender, seguir superándome y tener el mayor impacto posible mientras dure mi viaje.

Nuevos retos, mismos principios

Han pasado ya unas semanas y no dejo de estar abrumado por todas las muestras de cariño que estoy recibiendo desde ese día. Como dije en el acto de prensa que se retransmitió en directo a través de mis redes y distintos canales de televisión y digitales, «esto no es un adiós, es un “seguimos”». Ya llevo muchos años preparándome para este momento (aunque nunca se está preparado del todo), y he iniciado diferentes proyectos que me ilusionan. Ahora tendré más tiempo para dedicarme a ellos.

Quiero trabajar para defender los intereses de los atletas y asegurar un futuro prometedor para el deporte, ya sea profesional o amateur. Lo haré desde mi reciente posición como miembro de la Comisión de Atletas del COI y desde el Consejo Asesor del Deporte Español. Son muchos los retos que se plantean en este ámbito y quiero aportar mi conocimiento para generar cambios positivos.

Me inquieta el futuro de la infancia, motivo por el cual mi hermano Marc y yo fundamos en 2013 la Gasol Foundation, que trabaja en la promoción de hábitos saludables con el fin de erradicar la obesidad infantil. En esa línea, espero seguir desarrollando mi papel como Global Champion para la nutrición y el fin de la obesidad infantil con UNICEF.

También quiero desarrollar mi faceta de inversor, embajador y asesor estratégico de organizaciones vinculadas al ámbito del deporte y el bienestar En la actualidad, ya estoy trabajando con algunas empresas cuya filosofía comparto, como es el caso de Therabody, Overtime o BetterUp. Seguiré explorando oportunidades para ayudar a este perfil de empresas a crecer y aportar valor a la sociedad. Y mis ganas de aportar el máximo para conseguir unos objetivos están intactas. Ahora los equipos en los que juego son otros, y las metas ya no son los campeonatos sino otras no de menor envergadura. Me siento afortunado por tener la oportunidad de seguir sumando y devolver a la sociedad lo que me ha dado.

Me ato fuerte las zapatillas porque ha empezado un nuevo capítulo, y creo que va a ser también muy bonito y especial aunque, sin duda, diferente.

[Más información: Pau Gasol, distinguido por el Gobierno con la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo]

Sigue los temas que te interesan