Irving rompe su silencio: "No he cometido ningún crimen, es mi vida y tienen que respetar mi decisión"

La temporada de la NBA no ha comenzado y Kyrie Irving ya se ha convertido en el gran protagonista de la mejor liga del mundo. El todavía jugador de los Brooklyn Nets ha sido uno de los líderes de la corriente antivacunas de la competición americana. Asegura que es su decisión y pide respeto para ella después de hacer su primera aparición desde que estalla el escándalo.

Kyrie ha aparecido en sus redes sociales para hacer una transmisión en directo en la que hablar sobre lo sucedido y sobre su postura sobre la vacunación, la cual se ha convertido en obligatoria para desempeñar su actividad profesional en la NBA de manera habitual. Sin recibir el antídoto, Irving no tenía permitido acceder al pabellón de los Nets en la ciudad de Nueva York y por lo tanto no podía los partidos de casa.

Su equipo, que planeaba hacerle una renovación millonaria, ha asegurado que no formará parte de la plantilla de manera parcial y que tendrá que elegir entre jugar todos los partidos y no jugar ninguno. Por supuesto, su ampliación de contrato ya ha sido detenida y ahora las opciones más cercanas son o una rescisión o incluso una retirada como jugador.

Kyrie Irving, con los Brooklyn Nets BROOKLYN NETS

"Esto es sobre mi vida y lo que yo elijo hacer. Es verdad que para estar en Nueva York y para estar en un equipo de este estado tengo que estar vacunado, pero he decidido no hacerlo. Es mi elección y pido a todo el mundo que lo respete".

Irving asegura cuál es su mayor deseo ahora mismo: "Estar listo para jugar". Sin embargo, en la misma línea, el base estadounidense, pero nacido en Australia, dice que esta decisión no tiene nada que ver con conflictos con su equipo, económicos o incluso políticos, esto va de él: "Esto no se trata de un tema político o de la NBA. Ni siquiera de los Nets. Esto va sobre mi vida y lo que yo elijo hacer".

"Esto no va de dinero. Esto tiene que ver con escoger lo que es mejor para cada uno. ¿De verdad creéis que quiero perder dinero? ¿De verdad creéis que quiero entregar mi sueño de ganar un campeonato? ¿De verdad creéis que quiero rendirme y acabar con mi trabajo? ¿De verdad pensáis que quiero quedarme sentado en casa? ¿Creéis que quiero renunciar a mi sustento por mandato? Vamos...".

Irving no se rinde

Por último, el exjugador de franquicias como los Cleveland Cavaliers o los Boston Celtics asegura que no va a dar un paso atrás y que no va a cambiar su decisión pase lo que pase. Eso sí, de forma pacífica asegura que asumirá las posibles consecuencias, pero ante todo quiere respeto para su elección personal.

Irving anotando en el Nets - Celtics USA TODAY / Reuters

"Me voy a mantener firme en lo que yo creo. Es tan simple como eso. No tiene que ver con ser antivacunas o estar en un lado u otro. Es sentir que de verdad estás haciendo lo que es mejor para ti. Si voy a ser demonizado por hacer más preguntas y tomarme mi tiempo para decidir, pues es lo que hay. Sé las consecuencias a mis decisiones, no las voy a endulzar. Estoy del lado de quienes han perdido sus trabajos por este mandato y estoy del lado de quienes han elegido vacunarse y han elegido estar a salvo. Apoyo y respeto la decisión de todos. No he hecho daño a nadie ni he cometido ningún crimen".

"Esta es mi vida y me están diciendo lo que tengo que hacer con mi cuerpo. Esto tiene que ver con todo lo que está pasando hoy en día en el mundo. Y estoy metido en algo que es mucho más grande que el baloncesto. Nadie va a secuestrar esta voz. Y no, no me estoy retirando. No me voy dejando el juego así. Todavía hay mucho trabajo que hacer".

[Más información: Los Brooklyn Nets no dejarán jugar a Irving hasta que no se vacune]

Sigue los temas que te interesan