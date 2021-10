Kyrie Irving estalla: piensa en la retirada tras no poder jugar partidos en casa con los Brooklyn Nets

El caso de Kyrie Irving tiene en vilo a toda la NBA. El base de los Brooklyn Nets es uno de los jugadores más polémicos de la mejor liga del mundo, la cual está pendiente de ver qué sucede con el base estadounidense nacido en Australia. Es un declarado anti-vacunas y se niega a recibir cualquier tipo de antídoto contra la Covid-19.

Es por ello por lo que no podrá acceder a ninguno de los pabellones de la ciudad de Nueva York, lo que implica que no tiene permiso para jugar ninguno de los partidos de su propio equipo en casa. Una auténtica locura para una franquicia que está siendo puesta en jaque por una de sus mayores estrellas.

La rebeldía de Irving va camino de provocar una crisis sin precedentes que amenaza con romper el 'Big Three' que formaba con Durant y James Harden y que estaba llamado a dominar la competición. Sin embargo, Irving no se mueve ni un milímetro de su posición y su club está en un callejón sin salida al que tiene que dar una solución de manera inminente.

Irving, Durant y Harden

De momento, sí puede entrenar en el HSS Training Center, las instalaciones deportivas de los Nets, después de que el Ayuntamiento de Nueva York haya decretado dicho espacio como una propiedad privada en la que no se pueden aplicar las normales que se han establecido en toda la ciudad para centros como gimnasios o polideportivos.

La postura de Nets

Por ello, Irving se ejercita junto al resto de sus compañeros, pero de momento sabe que tendrá que perderse la mitad de la temporada, lo que le acarreará importantes pérdidas económicas, aunque parece no importarle mucho a pesar de que ascenderán a incluso millones de dólares. "Creo que empezamos a entender que no va a jugar partidos en casa". Con estas palabras lo asumía Steve Nash, entrenador del equipo.

"Vamos a tener seguro que jugar sin él este año y su vuelta depende de cuándo, dónde y cuánto. Tenemos que seguir siendo flexibles y tener la mente abierta para intentar resolver la situación según vaya sucediendo". Mientras tanto, Irving solo se ha pronunciado a través de sus redes sociales con mensajes de lo más enigmáticos: "Estoy protegido por Dios y también lo está mi gente. Estamos juntos en esto".

Protegido o no, lo cierto es que los Brooklyn Nets están hartos de esta situación y por ello ya valoran una decisión drástica. El experto en mercado NBA Adrian Wojnarowski afirma que la franquicia de Nueva York está sopesando muy seriamente la opción de incluir a Irving en un traspaso lo antes posible.

Irving anotando en el Nets - Celtics USA TODAY / Reuters

Sin embargo, esta posibilidad no le gustaría en absoluto al base ya que no quiere dejar ni la ciudad ni el club. Por ello, antes de irse a otro equipo, el polémico Kyrie tendría en mente cortar por lo sano con todo y anunciar su retirada. Por el momento, lo que tiene claro es que no quiere un traspaso. Antes dejaría el baloncesto profesional con tan solo 29 años y después de uno de los casos más extravagantes de la historia, según afirma el periodista Marc Stein.

Esta decisión podría suponer una pérdida económica para un Irving que este curso dejará de ganar un total de 15 millones de dólares en concepto de los partidos que perdería en caso de no vacunarse. Y si finalmente decide apostar por retirada, no solo dejaría de ganar los 70 millones de su contrato que le faltan por cobrar, sino que diría adiós de las ofertas de renovación que iban a hacerle los Nets cercana a los 200 millones por cuatro cursos más.

En el equipo están muy preocupados tal y como ha mostrado su compañero y amigo Kevin Durant: "Ojalá podamos resolver esto. Queremos a Kyrie con nosotros para todo: para los partidos, para los entrenamientos, para las sesiones de tiro... Es difícil cuando los jugadores entran y salen de la alineación y más si es alguien tan importante como Kyrie".

