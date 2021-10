El Barça no encuentra rival en el Alba Berlín y Mirotic suma el primer triunfo

El Barça inicia la Euroliga con un cómodo triunfo ante el Alba Berlín con Nikola Mirotic como gran estrella. El jugador interior tuvo una primera parte para enmarcar con hasta 17 créditos de valoración sin fallo en el tiro. El Barça se relajó en le tercer cuarto y en los diez minutos finales, con el triunfo amarrado, le bastó con una mínima reacción. [Narración y estadísticas: FC Barcelona 96-64 Alba Berlín]

Los de Jasikevicius llegaban con ganas de demostrar que lo de la temporada pasada no fue simple casualidad. El equipo azulgrana, cada vez más asentado y elaborado al gusto del entrenador lituano, no dio opción alguna desde que el balón se echó al aire. El Barça salió con mucha más intensidad y no tardaron en irse al 10-2 con triples de Calathes y Niko Mirotic. El golpe llegaba sin apenas haberse asentado en el parqué.

El Alba intentó recuperar posiciones con anotadores como Zoosman o Maodo Lo, pero sus puntos apenas servían para recortar al 14-6. El Barça, casi sin dificultades, controlaba con el 18-6 en el ecuador del primer cuarto. Tirando de velocidad y de potencial físico, los culés se despidieron de los diez minutos iniciales con un triple de Kuric para el 28-15.

La velocidad impuesta por el cuadro local era imposible de frenar para un Alba desorientado en el Palau. Jokubaitis clavaba el triple, Maodo Lo respondía en el perímetro... pero la distancia daba tiempo de sobra para solventar errores. Higgins, desde el triple, retuvo el +20 culé mientras Sergi Martínez se asentaba en la dirección del equipo. Una bandeja de Mirotic y un tiro libre de Smith certificaron una primera mitad de 50-29. Mirotic, con 17 de valoración y sin lanzamientos fallados, era el máximo representante de la buena noche azulgrana.

El Barça no se asusta

El equipo de Jasikevicius sufrió un pequeño bajón en el tercer cuarto. Sin embargo, no se produjo como suele ser habitual en la reanudación del juego. Todo lo contrario, pues Mirotic prosiguió con su festival en el Palau con dos triples en apenas dos minutos que catapultaban a los suyos al +27.

Si Sikma se fijaba como objetivo meter a los suyos en el partido, el hispano-montenegrino hacía añicos sus intentos. Solo una batería de triples del cuadro germano logró romper el muro para situarse a -17 en el 63-46 del final del tercer cuarto.

Solo diez minutos separaban al Barça del debut con triunfo ante el Alba. Solo diez minutos tenían los germanos para lograr la primera heroica del curso europeo. Pero el guion no tuvo giros y el Barcelona sumó la esperada victoria tras ese 13-17 del tercer cuarto. Después de dos minutos de calma culé donde el Alba escaló hasta el -14, Jokubaitis y tres triples de un Laprovittola hasta el momento sin acierto en ataque pusieron tierra de por medio.

Barça 96-64 Alba Berlín

Barça: Calathes (5), Higgins (5), Hayes-Davis (2), Mirotic (22), Davies (8) -equipo inicial-, Sanli (8), Smits (6), Martínez (6), Oriola (7), Laprovittola (9), Kuric (6) y Jokubaitis (12).

Alba Berlín: Lo (12), Eriksson (2), Schneider (2), Sikma (16), Zoosman (5) -equipo inicial-, Smith (7), Delow (3), Olinde (8), Blatt (6), Lammers (2) y Mattisseck (3).

Parciales: 28-15 | 22-14 | 13-17 | 33-18

Árbitros: Belosevic (Serbia), Nedovic (Eslovenia) y Thepenier (Francia). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana ante 3.049 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en recuerdo del entrenador serbio Dusan Ivkovic

