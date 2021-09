Dennis Rodman, la película: 48 horas en Las Vegas entre el mito y la leyenda de la NBA

El ex de la NBA Dennis Rodman Reuters

Dennis Rodman es el protagonista de un nuevo proyecto basado en las leyendas de los Chicago Bulls. La película se basará en un capítulo de la vida del expolémico jugador. Este no es otro que el permiso que pidió el exjugador para irse a Las Vegas y desconectar de todo. 48 horas locas en las que Michael Jordan también hizo acto de presencia.

Junto al 'Gusano' fue a Las Vegas su entonces pareja Carmen Electra. Una aventura que llegó en medio de las Finales de la NBA del año 1998. El por entonces jugador de la mejor liga del mundo se pasó esos dos días de fiesta en fiesta en la ciudad del vicio y el desenfreno. Pero se le olvidó una cosa: volver.

Ahí es donde entra en escena la figura de Michael Jordan. El mítico '23' acudió en persona a aporrear la puerta de Dennis Rodman para sacarle de la cama y llevársele de vuelta con el equipo. Todos los protagonistas recuerdan en la cita lo sucedido. '48 horas en Las Vegas' entre el mito y la leyenda.

Resacón en Las Vegas

El documental de Netflix 'The Last Dance' se centró en la figura de Michael Jordan, pero además de él también aparecían figuras como las de Scottie Pippen o el propio Dennis Rodman. Precisamente, la historia de '48 horas en Las Vegas' comienza con la ausencia de Pippen en la serie final de la NBA.

Esto llevó a Rodman a un estado de presión. Fue así como pidió dos días libres a Phil Jackson. El técnico accedió a la petición y ahí comenzó la locura. Para hacer una primera aproximación a lo que se encontrará en la cinta, Carmen Electra da algunas pistas. Y es importante porque ella lo vivió en primera persona.

Dennis Rodman y Carmen Electra Instagram

"Recuerdo estar en Las Vegas con él. Estaba prendido. La fiesta estaba comenzando de inmediato. Una cosa sobre Dennis: tuvo que escapar. Le gustaba salir. Le gustaba ir a clubes. Íbamos a su restaurante favorito. Luego íbamos a una discoteca. Luego íbamos a fuera de horario. No se detuvo", apunta la actriz. Para quien ser la novia de Rodman era "un riesgo laboral". "Él era salvaje", recuerda.

Rodman había prometido volver a Chicago, pero entre fiestas y sexo se 'perdió' en Las Vegas. Así lo recuerda 'Air Jordan': "No regresó a tiempo. Así que tuvimos que sacarle el culo de la cama". Un momento que no ha olvidado Electra: "Hay un golpe en la puerta, y es Michael Jordan. Así que me estoy escondiendo detrás del sofá con mantas sobre mí y oigo que Michael decía '¡vamos! Tenemos que ponernos a practicar".

Apuesta por Rodman

Tras el éxito del documental de Michael Jordan, Lionsgate Entertainment apostó por la aventura de Dennis Rodman. La película será producida por Phil Lord, Chris Miller y Aditya Sood, mientras que Ari Lubet, Will Allegra y el mismísimo Dennis Rodman serán los productores. El guion estará a cargo de Jordan VanDina.

Nathan Kahane, presidente de Motion Picture Group de Lionsgate ha hablado sobre el proyecto: "Solo hay un Dennis Rodman, y en 1998, no había nadie en la Tierra con quien fuera más divertido, o tal vez más peligroso, festejar. Sin embargo, lo que se sabía de él no es ni la mitad de lo que es. Esta película te lleva a un viaje inolvidable con el mito, la leyenda y también el hombre que es Dennis, detrás de todo lo que crees que sabes. Su carrera y vida asombrosa harán que sea una película hilarante pero completamente humana y emocional".

