Fernando Galindo: "Tenemos que refundar Estudiantes uniendo innovación y tradición"

La temporada regular de la ACB finalizó hace aproximadamente una semana. Y lo hizo confirmando la pérdida de categoría de un club histórico como el Movistar Estudiantes. El conjunto madrileño, símbolo de la cantera con su popular Magariños, ha sido uno de los dos equipos descendidos a la LEB Oro. Un duro varapalo y que, sin embargo, ya se venía gestando en la última década. Porque aunque esta vez se hayan 'quemado', en el Estudiantes jugaron con fuego antes.

El club descendió en dos ocasiones más, aunque no se llegó a materializar. La clasificación deportiva les mandaba a LEB Oro, pero las dificultades económicas de los ascendidos mantuvieron en ACB al Estudiantes. El curso pasado, marcado por la pandemia, el equipo evitó el castigo por estar en zona de descenso gracias a la suspensión de la temporada. Los descensos se cancelaron y el conjunto estudiantil borró una mala campaña. A la cuarta, en esta 2020/2021, se consumó el varapalo.

Fernando Galindo, presidente de la entidad, atiende a EL ESPAÑOL para abordar la situación del Estudiantes. Envuelto en críticas de un aficionado que reclama cambios, Galindo hace autocrítica, señala los próximos pasos del club y adelanta una especie de refundación del Movistar Estudiantes para recuperar una esencia algo deteriorada.

Después de estos días. ¿Qué es lo primero que pensó cuando se confirma el descenso?

Pues dos cosas. Una que algo habremos hecho mal, evidentemente. Más allá de explicaciones que siempre encuentras, pero algo habremos hecho mal. Y dos, que no es el fin del mundo y que hay que mirar hacia el futuro con ilusión y trabajo, como no puede ser de otra forma abordando los cambios, haciendo un nuevo proyecto, y convirtiendo esta crisis en oportunidad.

No sé si barajan la posibilidad de que todavía no se produzca ningún ascenso por el canon y puedan mantenerse. ¿O lo descartan completamente?

Nosotros somos deportistas y deportivos. Las cosas son como son, nosotros no hacemos ningún movimiento en ningún despacho. No estamos resignados a estar en LEB, pero en principio estamos trabajando en un proyecto de LEB Oro, ilusionante, trabajando con nuestros patrocinadores que todos nos han garantizado su continuidad, y esto es importante. Trabajando con nuestros aficionados, que seguro van a estar ilusionados con el proyecto que estamos haciendo.

Un proyecto que tiene en cuenta la idiosincrasia de la institución. Un equipo de chicos, un equipo de chicas en la Liga Femenina 1. En el caso de LEB Oro, con aspiraciones de ascender en un año a la ACB que es donde debemos estar y nos corresponde, y con una cantera muy importante, la mayor de Europa, una cantera inclusiva.

Estos proyectos que vamos a reformar, que vamos a reforzar, pues es en lo que estamos trabajando. Si se produce la otra circunstancia, la aceptaríamos también, pero estamos trabajando con ilusión en este proyecto.

Una vez se confirma el descenso, me imagino que hablaría con la plantilla. ¿Qué les dice usted?

No tengo nada que decirles, una vez hemos descendido solo podemos tener tristeza que nos invadía a todos. Lo que te dan ganas en ese momento, no digo regodearte, pero sí te apetece estar terriblemente apenado. Pero tres minutos después pensando en el futuro, en hacer un proyecto ilusionante, que aborde el futuro con optimismo, respetando la nueva categoría, difícil, y abordándola con humildad.

Y por otra parte, pues resolviendo algo que nos ha llevado hasta aquí también. Nosotros estábamos pagando, legítimamente, una deuda histórica a la Agencia Tributaria de 1.400.000 euros todos los años. Eso, de traer 1.400.000 euros todos los años para hacer frente una deuda histórica, que en principio eran 15 millones y estamos ahora en cuatro y pico, no justifica nada pero sí explica que detrás de esos recursos de un presupuesto no muy elevado, pues nos ha llevado a estar durante algunos años al filo de la debacle. Y alguna vez tenía que producirse.

No es una justificación, quiero que quede claro, pero sí una explicación de que este club sigue vivo, que muchos no daban un euro por la continuidad de esta institución. La hemos traído hasta aquí y la vamos a sacar de aquí. Estamos abordando el futuro pagando del pasado algunas deudas muy importantes, hay que tenerlo en cuenta. Estamos pagando 1.400.000 a la Agencia Tributaria de deuda atrasada, más los impuestos ordinarios. Es importante en un presupuesto que no excede mucho más.

Todo esto está dicho y lo hemos reiterado, lo sabe nuestra afición. Primero debemos estar satisfechos de haber llegado hasta aquí, y segundo de acometer el futuro con ilusión y trabajo, con un nuevo proyecto que tiene que pasar por resolver los problemas estructurales que tenemos.

Han pasado algunos días y habla usted de futuro. ¿Qué decisiones tiene claro que va a tomar? ¿Sabe qué va a pasar con el banquillo, qué salidas se van a producir?

Todavía no hemos resuelto la configuración del equipo técnico. Tenemos ideas, hemos trabajado en varias posibilidades, como no puede ser de otra forma, pero no hemos tomado una decisión en firme. Estamos trabajando. Respecto a jugadores que tienen contrato, tenemos que hablar con ellos. Primero tendremos que resolver con ellos a ver qué vamos a hacer.

Tenemos que adaptar nuestro presupuesto al de LEB Oro, pero también el perfil de jugadores que requiere la categoría tiene poco que ver. Tienen que ser jugadores de baloncesto, pero las exigencias, el nivel técnico... Todo esto es distinto en una categoría y otra. Tenemos que hacer una plantilla, lo reitero mucho, con humildad. Esa humildad requiere que el equipo técnico sea el adecuado, conocedor de la categoría, y los jugadores también, con el perfil que corresponde a la categoría.

Lo he dicho dos veces y lo diré una tercera, lo tenemos que abordar con humildad. Ahí está el Atlético de Madrid, que tardó dos años en recuperar la categoría y era un equipo de la importancia del Atlético de Madrid. Por lo tanto, entre esa lección y otras, nos hace ver que tenemos que trabajar para tratar de adaptarnos a la categoría que vamos a jugar. Nosotros decimos que no hemos perdido categoría, hemos perdido el nivel en el que estábamos. Con la categoría del Estudiantes sabemos que vamos a fortalecer la competición, cualquier equipo va a jugar contra nosotros como si fuésemos lo que somos, un equipo fundador de la ACB.

No se entiende el baloncesto de este país sin un equipo como Estudiantes, sin una cantera como la nuestra. Hay equipos que somos históricos. De este perfil, el Joventut o nosotros. Somos un equipo que da prestigio a la categoría. Somos conscientes de esa nueva realidad en la que estamos. Y, por otra parte, tenemos que refundar un poco Estudiantes que es en lo que estamos trabajando: en un proyecto que ilusione. Tenemos un objetivo que es tener más abonados, más socios, que hemos tenido nunca. Y en una categoría inferior, y vamos a tener más socios y abonados en una categoría en la que vamos a diferenciar entre socio y abonado.

Estamos refundando un poco la institución, aprovechando la situación para incorporar cosas nuevas. Vamos a trabajar en términos de tradición e innovación, esas son un poco las coordenadas en las que nos vamos a situar. Somos un equipo con 74 años de historia en masculino, nadie más que nosotros. Y con casi 35-40 años de equipos de chicas, más la cantera inclusiva. Todo eso, reforzado, van a ser las ideas fuerza de este nuevo proyecto que tiene que ver con la tradición y con uno de los equipos más modernos en digitalización. Hacer una combinación entre innovación y tradición.

Hacía referencia al Atlético de Madrid, club al que se ha comparado mucho al Estudiantes. Por curiosidad, ¿cómo es su relación con ellos?

Tenemos relaciones cordiales, nada más. Coincidimos en eventos deportivos, coincidimos en otras muchas cosas. Es un club con el que tenemos una larga simpatía, nada más. Frente a unos rumores que de vez en cuando corren por ahí, solo son rumores. Lo que digo es que tenemos una buena relación con Miguel Ángel Gil, con Cerezo y con la afición atlética. Con otros equipos también. El Atlético goza de nuestra simpatía. No tenemos ninguna antipatía, por entendernos.

Sabía usted que me refería a esos rumores que suelen correr de una posible asociación.

-Risas-. Siempre hay rumores de ese tipo y debo decir honestamente que nunca ha pasado de esa situación de rumores. He coincidido este año en un partido -con representantes del Atlético-, pero nada más. No hay conversaciones, no es cierto que haya conversación para una integración. Nosotros tenemos nuestra independencia, tenemos nuestros patrocinadores, y nuestra propia afición. Es verdad que hay muchos atléticos, pero también hay madridistas. Nosotros somos baloncesto. Como decía un gran amigo: 'Somos baloncesto en estado puro'. Y eso es lo que somos.

Hablaba de una especie de refundación de Estudiantes. ¿Sabe ya dónde van a jugar? ¿Han conversado ya con Ayuntamiento o Comunidad?

Estamos en conversaciones. Los pabellones en los que un equipo como nosotros puede jugar, tanto los chicos como las chicas, tanto el equipo de LEB Oro como el de Liga Femenina 1, tienen que ser instalaciones que acojan a nuestra afición. Tiene que ser una instalación acorde a nuestras necesidades y nuestra afición, que es numerosa.

¿El descenso del masculino puede pasar factura al equipo femenino o cantera que esta temporada han cosechado buenos resultados?

No, para nada. El femenino va a jugar en Europa esta temporada. El equipo que estaba en EBA está en LEB Plata ascendido, en eso no tenemos seguridad de lo que vamos a hacer. Nuestro presupuesto siempre va a tener en cuenta al conjunto de la institución, como ya ocurre en este momento. De nuestro presupuesto, el 50% aproximadamente lo asignamos al equipo de ACB. Nuestro presupuesto se divide teniendo en cuenta todas las actividades en las que trabajamos: cantera inclusiva, la cantera en general, el equipo femenino y otras actividades de carácter social. Vamos a seguir invirtiendo nuestro presupuesto en todas las actividades.

¿Ha perdido el club la esencia en estos años?

No, en absoluto. Los resultados en otras categorías están ahí. Seguimos teniendo 2.500 chicos y chicas, eso requiere un esfuerzo económico para mantener todo eso. Seguimos manteniendo esa idiosincrasia. A veces en las negociaciones que tenemos con la Agencia Tributaria siempre manifestamos por delante que no queremos que se nos condone ni un euro, pero sí nos gustaría que nos permitiesen pagar la deuda con esfuerzo, pero que no nos ahoguen. Ahí nos debemos situar: pagar una deuda histórica que contrajeron en su tiempo, pero que no nos asfixie y nos permita tener los resultados deportivos que nos corresponden en ACB y en toda la institución.

Recientemente se ha incorporado José María Sayago a la directiva y ha generado cierta polémica entre el aficionado por los casos de corrupción con los que se le vincula.

Estamos estudiándolo ahora. Y va a ir a una Junta o no irá. Vamos a verlo, estamos en estudio y por tanto no demos nada por hecho.

¿Podría no producirse ese nombramiento?

Exactamente. Está en estudio la situación.

Dijo usted que se habían cometido errores. Para el aficionado crítico, sobre todo con usted, ¿qué errores cree que ha cometido usted como presidente?

Yo, como presidente, tengo que asumir todos los errores que se han cometido y los que no se han cometido también. Soy presidente y la cabeza visible de la institución, y no podía ser de otra forma que tener que asumir la situación en la que se ha producido.

A priori podría decir que teníamos una plantilla que pensamos a principio de temporada que era de grandes jugadores. Sí, es verdad. Probablemente descompensada y ese es un primer error. Estábamos fuertes en algunas posiciones y no tan fuertes en otras, eso era importante. Algunos fichajes no han sido acertados, como Barea. Ha sido un gran error que hemos cometido, no tiene más historia. Vino a ayudar y no solo no ayudó, sino que ha creado problemas por su comportamiento.

Y hay una cosa sobre la que tenemos que reflexionar, y es que llevamos unas cuantas temporadas en las que los entrenadores no terminan. Querrá decir que no estamos haciendo los fichajes adecuados, también es cierto. No es menos cierto que a principio de temporada, sin todavía configurar toda la plantilla, el que en ese momento era el director deportivo, nos dejó colgados. Eso nos supuso algunos otros problemas.

A lo mejor no actuamos con la celeridad y decisión convenientes para salir del paso. Se podrían enumerar más errores, situaciones de disfunciones que creo que han ocurrido, pero vamos a ver si en el futuro esas decisiones las hacemos con una estructura deportiva más colegiada, que es en lo que estamos trabajando, en la que las decisiones sean producto de reflexiones entre gente, que en nuestra casa hay mucha, que sean grandes conocedores de baloncesto. No todos entrenadores, no todos directores deportivos, pero sí al menos tener en cuenta opiniones que siempre llegan.

Me ha robado usted la última pregunta. ¿Cree que el comportamiento de Barea ha marcado el destino final del Estudiantes?

Siempre digo una cosa. Este país es un país donde dedicamos mucho tiempo a buscar responsables y no soluciones. Responsabilidad a alguien no es suficiente. A veces puede ocurrir que algún comportamiento no es el adecuado y hay que tener la decisión para separar a un jugador. De hecho, no acabó la temporada con nosotros en un momento difícil. Ese tipo de comportamientos creo que son nocivos en cualquier institución, sea deportiva o no. Si esas cosas no las detectas en tiempo y forma, y no tomas las decisiones adecuadas, te pueden crear dificultades y situaciones de ese tipo se han producido.

También creo que la pandemia nos ha afectado. Hemos tenido seis jugadores afectados entre lesiones y demás, que eran fundamentales. Gentile, Jackson, o Dovydas, o John. Jugadores clave. Al final Arteaga. Una cantidad de jugadores importantes que no han podido jugar con nosotros, en el último partido estuvimos con cuatro chicos de la cantera. Las lesiones no nos han respetado, ha sido una temporada muy difícil, pero no hay que decir nada más.

Vamos a mirar al futuro, del pasado solo para reflexionar y sacar conclusiones. Pena ninguna y melancolía tampoco. Del pasado solo ver cosas que hacer mejor y ahí cualquiera nos va a encontrar. Ahora hay que ilusionar a la afición. Los patrocinadores ya han mostrado interés en seguir y tenemos muestras claras de que vamos a tener miles de socios que van a estar con nosotros. Esos dos aspectos nos dan fuerza e ilusión para seguir trabajando.