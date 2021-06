El Barça se recupera del varapalo europeo y se adelanta al Joventut

Victoria del Barça ante el Joventut en el primer partido del playoff. El equipo de Sarunas Jasikevicius salió más enchufado y, tras un mal segundo cuarto, logró recuperar la iniciativa del partido hasta sentenciar en el último. Tomic no terminó de explotar y el conjunto culé se adelanta en la serie apenas 48 horas después del tropiezo en la final de Euroliga. [Narración y estadísticas: Barça 84-74 Joventut]

El inicio de los de Duran no fue nada bueno. Mal en ataque y flojos en defensa, el Barcelona conseguía ponerse con 7-2 sin apenas esfuerzos. Abrines, además, se convertiría en la referencia ofensiva para los azulgranas. Pau Ribas, justo un ex, fue quien paró el tren de Jasikevicius, lanzado con el objetivo de sentenciar a las primeras de cambio. Su triple para el 13-9 parecía relajar el ambiente, pero la superioridad local no tardaría en hacerse notar.

Leandro Bolmaro, cada vez con más forma NBA, volvió a dar un paso al frente y, tirando de cualidades, puso a los suyos con el 19-11. Una distancia que el Barça logró controlar y que, tras un parón en lo que a puntos se refiere, fue creciendo de la mano del argentino. Él puso el 23-13 y, con esas, los blaugranas cerraron el primer cuarto con un 26-18 cómodo para ellos.

Lo más importante es que no se notaba el desgaste físico. Pero bien por reacción rival, o por excesiva confianza culé, el segundo cuarto revolucionó el partido y dio alas a la Penya. López-Arostegui metió presión en el triple y Brodziansky, también en el perímetro, colocó al Joventut con un 30-27 que hacía soñar. Incluso se adelantaron en el marcador con el 31-34. Sin embargo, un arreón final del Barça volvió a dejar a los de 'Saras' por delante. Mirotic, Kuric (triple) y Higgins consiguieron marcharse a vestuarios con el 40-38.

Un parcial clave

La mala salida del descanso acabó con un Joventut que tuvo muchas opciones de dar guerra hasta el final. Tomic estuvo desconectado y Bolmaro acertado en los momentos claves. El parcial se fue, en apenas cinco minutos, al 51-44 con el triple del base argentino que Davies pondría poco después en un +8. El Barça contaba con colchón suficiente y el Joventut continuaba buscando un ritmo que le beneficiara. Sin embargo, desde la personal puso Smits la suficiente distancia de 60-50.

Carles Duran busco soluciones. Y las encontró con una defensa que, en algunos momentos, apostó por trabajar en zona. El Barça, pese a todo, continuaba muy cómodo en un partido que tampoco le exigía. Pau castigaba en la pintura, Smits acertaba desde fuera y el Joventut no lograba frenar a un rival que llegó a estar con un +16 tras triple de Bolmaro.

Ribas y Dimitrijevic intentaron recortar diferencias y tumbaron el muro del +10 en el tramo final, pero esa ventaja cosechada minutos antes era demasiado. La presión defensiva dejaba espacios con apenas un par de pases y el Barça logró certificar el 1-0 gracias a un buen movimiento de balón en los segundos finales.

Barça 84-74 Joventut

Barça: Hanga (3), Higgins (12), Abrines (5), Mirotic (11), Davies (7) -equipo inicial-, Bolmaro (16), Smits (11), Gasol (14), Oriola (-), Kuric (5) y Claver (-).



Joventut: Bassas (4), Ribas (11), Parra (-), Morgan (2), Tomic (17) -equipo inicial-, Dimitrijevic (16), Dawson (-), López-Arostegui (6), Brodziansky (16), Ventura (-), Birgander (2) y Busquets (-).

Parciales: 26-18 | 14-20 | 20-12 | 24-24



Árbitros: Perea, Caballero y Sánchez. Eliminaron por cinco faltas personales a Ante Tomic (min. 38)



Incidencias: primer partido del play off de cuartos de final disputado sin público en el Palau Blaugrana