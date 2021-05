Marc Gasol, la primera 'bomba' de Juan Carlos Navarro como director deportivo del Barça

El Barça ha sufrido un duro revés este fin de semana al caer en la final de la Euroliga ante Anadolu Efes. Los culés, después de una importante inversión en fichajes, no pudieron lograr levantar de nuevo el título continental y ya trabajan para la próxima campaña volver a por el mismo objetivo. Para ello ya hay un nombre encima de la mesa que ayude al club a conseguir ese objetivo en forma de fichaje: el regreso de Marc Gasol a la entidad culé.

Antoni Daimiel sorprendía a los oyentes de la SER en la noche de este domingo cuando aseguraba que el primer objetivo de Juan Carlos Navarro como director deportivo de la sección de baloncesto es convencer al mediano de los Gasol para que vuelva al Barça. "Hay que ver si tiene ofertas. Marc Gasol tiene un año más de contrato con los Lakers. Hay que ver si él se plantearía volver y si tiene una buena propuesta para seguir en los Lakers jugando, pero no hay que descartar esa operación de futuro", apuntó el colaborador de 'El Larguero'.

A sus 36 años, el pívot ha vivido varios altibajos en esta temporada con los Lakers. Si bien es cierto que está teniendo su importancia durante los playoffs que tanto le están costando al equipo angelino, la llegada de Drummond y la presencia de Montrzl Harrell no le da la suficiente cantidad de minutos. La realidad es que llegó como una pieza muy concreta, pero el catalán podría seguir los mismos pasos que su hermano Pau y regresar al Barça para tener más minutos.

@Adaimiel desveló en el último tramo de @carrusel cuáles serían las intenciones de Juan Carlos Navarro de cara a la próxima temporada con el regreso del otro Gasol



¿Los dos hermanos jugando para el Barça? pic.twitter.com/0ocGRaiBq1 — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 31, 2021

Precisamente, ambos podrían jugar juntos la próxima temporada en el club catalán. También dependerá de la decisión que tome Pau al final de esta temporada, ya que su principal objetivo era llegar en forma a los Juegos Olímpicos que se disputan este verano. La hoja de ruta marcaba que el mayor de los Gasol se retiraría después de esta cita, pero el hecho de que Marc pudiera llegar al conjunto catalán podría incentivar que decida estar un año más en activo.

Un paso más

Saras Jasikevicius ha hecho un gran trabajo en esta primera temporada en el Barça, pero no ha podido conseguir el objetivo principal que era esta Euroliga. El lituano fue muy crítico con el arbitraje que recibió su equipo durante la final, hasta el punto de que pedirá explicaciones a la organización. "No me quiero meter en problemas, no estoy contento con algunas cosas. La Euroliga va a saber de nosotros, esto no se puede quedar así. Al mismo tiempo estoy muy orgulloso de mi equipo", explotó en rueda de prensa. Seguramente haya sonreído este lunes con este rumor de muy buenas fuentes.

[Más información: El Barça se queda sin Euroliga ante un gran Anadolu Efes liderado por Larkin y Micic]