LeBron James pasará por el 'play in' de la NBA: el cuadro y los horarios de la 'repesca' a los playoffs

La NBA ya conoce la configuración de los playoffs de postemporada para buscar al nuevo tenedor del anillo. Antes de que comiencen, aún queda por descubrir los dos últimos puestos que entren en la competencia final que se resolverán en los llamados 'play in' del Oeste y del Este. Los Ángeles Lakers, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies y San Antonio Spurs, por un lado, y Boston Celtics, Washington Wizards, Indiana Pacers y Charlotte Hornets, por el otro, buscarán su puesto en estas eliminatorias especiales.

Desde el martes 18 de mayo al 21 se disputarán estos encuentros, que primero enfrentarán al séptimo contra el octavo, o sea, a Lakers y Warriors y a Celtics y Wizards, y al noveno con el décimo, es decir, a Grizzlies y Spurs y a Pacers y Hornets. Los ganadores de las eliminatorias entre los mejores clasificados pasarán directamente a los playoffs y se enfrentarán a los segundos clasificados durante la temporada -Suns y Nets-. Los perdedores se jugarán su presencia en la postemporada ante el ganador de la eliminatoria entre los dos peores clasificados. De este partido saldrá el rival de los mejores récords de Oeste y Este -Jazz y 76ers-.

LeBron James dirigió el ataque con 25 puntos y los Lakers vencieron 98 - 110 a los New Orleans Pelicans. La victoria, la quinta consecutiva, permite a los Lakers dejar su marca en 42-30, pero no fue suficiente para llevarlos a la clasificación directa a los playoffs de la Conferencia Oeste y tendrán que disputar el nuevo torneo de entrada. No lo fue por culpa de C.J. McCollum y sus 24 puntos para liderar a los Portland Trail Blazers, que vencieron fácilmente 132 - 116 a los Denver Nuggets.

Doncic y Porzingis ya se habían metido en la siguiente ronda asegurando su quinta posición en la jornada previa. Es por lo que se dejaron ir en el último encuentro y los Timberwolves de Ricky Rubio se impusieron por 136 - 121 en un partido en el que ni uno ni otro se jugaban nada. Antes, Stephen Curry aportó 46 puntos para asegurarse el premio de máximo anotador de la temporada, el más experimentado desde Jordan con 35 años en 1998, y la presencia de su equipo en este 'play in' como octavos al vencer 113 - 101 a los Memphis Grizzlies.

El Este

Bradley Beal y Russell Westbrook, con un nuevo triple-doble, se impusieron 115 - 110 a los Charlotte Hornets y los Washington Wizards se metieron como octavos. Jugarán ante Boston Celtics, que en la última noche perdieron frente a los New York Knicks. Los Pacers aseguraron el noveno puesto gracias a la mejor marca de Oshae Brissett y a la buena actuación de Domantas Sabonis ganando a los Toronto Raptors.

Los partidos

Los Angeles Lakers (7) - Golden State Warriors (8)

19/05/2021 - 4:00 horas

Memphis Grizzlies (9) - San Antonio Spurs (10)

19/05/2021 - 1:00 horas

Boston Celtics (7) - Washington Wizards (8)

18/05/2021 - 3:00 horas

Indiana Pacers (9) - Charlotte Hornets (10)

18/05/2021 - 0:30 horas

