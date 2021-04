El Barça pierde contra el Bayern en la vuelta de Pau Gasol y 'castiga' al Real Madrid en Euroliga

El Barça de Jasikevicius perdió ante el Bayern Múnich y terminó su fase regular de la Euroliga con una derrota. Sin embargo, los culés no se jugaban nada puesto que tenían asegurado el primer puesto de la tabla. Su tropiezo, que coincidió con el debut de Pau Gasol, condena al Real Madrid a jugar contra el Efes en los playoffs. [Narración y estadísticas: Barça 72-82 Bayern]

Jasikevicius dio descanso pensando en el partido del Real Madrid del próximo sábado a Nikola Mirotic, Cory Higgins y Pierre Oriola y en ese contexto tan poco habitual el equipo no supo responder ante un rival que del primer al último minuto fue por delante en el marcador. Gasol centró toda la atención en el inicio del partido saliendo en el cinco inicial, llevándose el salto inicial y culminando los dos primeros ataques de su equipo. Falló su primer lanzamiento pero no el segundo.



Calathes y Westermann lo buscaron en el bloqueo y continuación y concluyó su primera rotación con seis puntos. Su juego no le sirvió, sin embargo, al Barça para dominar el partido. Los alemanes tomaron una ventaja inicial de 4-10 con Lucic y Baldwin acertados en la anotación.



Sin Gasol en pista, los azulgranas elevaron su ritmo pero lo máximo que lograron fue empatar el partido (13-13, min. 5) tras un triple de Westermann. La mala defensa en la pintura permitió anotar a Reynolds y Johnson y el Bayern se fue hasta una máxima ventaja de diez puntos (19-29, min. 10).

La vuelta al parqué de @paugasol ✨



9 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia en algo más de 13'03'' ⏱️@FCBbasket #EuroligaDAZN 🏀 pic.twitter.com/FTYJeAUN8N — DAZN España (@DAZN_ES) April 9, 2021





Brandon Davies igualó el físico de los alemanes en el inicio del segundo período y sus puntos permitieron al Barça recortar la diferencia (26-31, min. 22). Sin embargo, Jalen Reynolds seguía anotando todo lo que le caía en las manos hasta irse a los 14 puntos y poner al Bayern de nueve diez arriba (31-41, min. 16).



Volvió Gasol a cuatro minutos del descanso en lugar de Davies pero el Barça no volvió solucionar su falta de fluidez y acierto en ataque. Un tiro libre anotado por el pívot azulgrana dejó el marcador al descanso en 37-43.



Entró en acción Roland Smits en el inicio del tercer cuarto formando pareja interior junto a Pau Gasol. Seis puntos del letón y un tiro libre del catalán pusieron a dos al Barça (45-47) pero los azulgranas se ahogaron en la orilla. Reynolds anotó dos canastas consecutivas y un triple de Sisko obligó al Barça a volver a intentar remontar nueve puntos de diferencia (46-54, min. 27).



Como si de una carrera de relevos se trata en la que cada jugador fuera el protagonista de un determinado momento, apareció Adam Hanga para intentar liderar una nueva reacción azulgrana, ya con Pau Gasol en el banquillo para ver el resto del partido sentado. Los puntos del húngaro y de Westermann acercaron al Barça al final del cuarto (55-60), pero apareció en el partido Baldwin para romperlo definitivamente (57-68, min. 34).



Lo intentó todo el Barça pero estaba escrito que no era su noche. Hanga hizo un último esfuerzo (64-70, min. 35), aunque la defensa de Sisko sobre Kuric desactivó a uno de los jugadores más en forma del equipo y nadie supo cogerle el relevo en la larga distancia. Un triple de Zipser y una nueva canasta de Baldwin acabaron hundieron al Barça que ya nada pudo hacer cuando el Bayern se puso doce puntos arriba (67-79) a poco más de un minuto para la conclusión.

Barça 72-82 Bayern

Barça: Calathes (-), Westermann (12), Martínez (4), Claver (2), Pau Gasol (9) -equipo inicial-, Davies (11), Hanga (7), Bolmaro (12), Smits (6), Kuric (4), Pustovyi (2) y Abrines (3).



Bayern Múnich: Baldwin (18), Seeley (2), Lucic (14), Radosevic (5), Gist (2) -equipo inicial-, Reynolds (26), Flaccadori (5), Zipser (3), Johnson (2) y Sisko (5).

Parciales: 22-29 | 15-14 | 18-17 | 17-22



Árbitros: Christodoulou (Grecia), Javor (Eslovenia) y Trawicki (Polonia). Sin eliminados.



Incidencias: partido correspondiente a la última jornada de la Euroliga disputado sin público en el Palau Blaugrana.