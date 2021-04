Pau Gasol tendrá un documental: así será su particular 'The Last Dance'

El final de Pau Gasol en el baloncesto profesional está más cerca. El popular jugador español logró superar sus problemas físicos y en los próximos días debutará con el FC Barcelona en esta segunda y última etapa con la elástica azulgrana. Y lo hará para llegar de la mejor manera posible a los Juegos Olímpicos que disputará con la Selección y tras no encontrar opciones en la NBA. Todo ese proceso, además del que ha protagonizado a lo largo de su dilatada carrera, darán forma a un documental que verá la luz el próximo otoño.

Pau Gasol, mejor jugador español de baloncesto de la historia, tendrá su particular 'The Last Dance'. Ese fue el nombre que recibió un documental de Netflix, que supuso toda una revolución en numerosos países, y que relataba la carrera de Michael Jordan, tanto con sus aspectos positivos como aquellos puntos negros que figuran en la vida del número uno del baloncesto histórico. Gasol, a su manera, vivirá algo similar, tal y como publica el portal Variety.

Aún se desconocen gran parte de los detalles de la producción, pero algunas de las características de este documental distribuido en distintos capítulos ya se han dado a conocer. La obra sobre Pau Gasol contará con cuatro capítulos y en ellos se expondrá tanto su desarrollo a lo largo de su carrera como la forma en la que se despide del baloncesto de élite.

¿Alguna canción que os guste escuchar antes de un momento que llevabais tiempo esperando?



¡Os leo! 👀🎵 pic.twitter.com/DqfRLc36CZ — Pau Gasol (@paugasol) April 5, 2021

"La serie mostrará cómo un atleta de élite se despide del juego que conoce y ama, luchando contra las cicatrices físicas, los desafíos emocionales y el legado personal, así como los nuevos compromisos familiares", publica el mismo portal americano.

Incluso se desvela una frase del jugador español. "Llega un momento en que la carrera profesional de un jugador debe llegar a su fin. No será un momento feliz para mí, pero hay que estar preparado para ello, ya que habrá un hueco enorme que tendré que llenar. Espero que esta serie ayude a iluminar mi estado de ánimo mientras contemplo lo que sigue", relata el nuevo pívot del Barça.

La serie-documental estará elaborada por PG Productions, RTG Features y THINK450 y dirigida por Oriol Bosch, quien ya lideró el proyecto del documental 'Andrés Iniesta: el héroe inesperado'. No hay fecha concreta para su publicación, pero lleva en grabación desde 2019 y se espera que pueda estar al servicio de los espectadores en otoño.

La última etapa de Gasol

El pívot fichó por el Barcelona hace unas semanas. Un fichaje que supuso todo un golpe de efecto del cuadro catalán, pero que aún no ha podido debutar por la lesión que le tiene apartado desde hace varios meses. La espera, sin embargo, está cerca de llegar a su fin. El propio Pau dejaba entrever hace unos días que su vuelta a las canchas de forma oficial estaba cerca y con el Barça ya líder de la fase regular de Euroliga, el último encuentro de la competición europea podría suponer la primera toma de contacto. El fin de semana, con El Clásico, todo un atractivo.

