El entrenador del Barcelona Ronald Koeman no despejó las dudas con respecto a su futuro tras la llegada de Joan Laporta a la presidencia. Desveló en rueda de prensa que "personalmente" ya le dijo "en el avión de vuelta de París que tiene confianza" en su equipo de trabajo. "Pero hay que seguir en la misma línea porque los resultados lo pueden cambiar todo", puntualizó el técnico. "Es importante que destaque el trabajo que hacemos. Me ha dicho, en el viaje a París, que confía en mí. Y es importante, pero esto puede cambiar si no hay resultados".