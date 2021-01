El Barça ficha a Leo Westermann sin echar a Thomas Heurtel

A las 19:00 de este 6 de enero se acabará el plazo para que un jugador que recale en un equipo de Euroliga, según la normativa, pueda ser firmado por cualquier otro equipo que dispute la competición y se están produciendo algunos movimientos. El Barça ha confirmado la contratación de Leo Westermann, que llega después de quedar libre del Fenerbahce. Es el recambio de Thomas Heurtel, aunque este no ha encontrado salida por el momento.

Misko Raznatovic, agente de Heurtel, ha lanzado una amenaza este miércoles en una entrevista en Sport24: hará público todo lo sucedido con su caso si no llega a un acuerdo con el club de forma inminente. El jugador sigue sin aceptar la oferta para terminar su contrato que ha expuesto el Barça. El club azulgrana acepta darle los 1,2 millones de euros siempre que no fiche por otro equipo español, cuestión que descarta al Real Madrid como opción.

Mientras exista este veto, el base no se desvinculará del Barça y amenaza con quedarse cobrando aunque no juegue. Los planes del club pasan porque Heurtel se entrene con el Barça B o acepte un preparador personal para que no pierda la forma. Superado el plazo de hoy la salida de Heurtel de la entidad parece difícil, pues se le habrá cerrado el mercado de equipos de Euroliga. Todo quedará en función de lo que el galo decida, pero no parece que será lo mejor para las dos partes.

Leo Westermann, durante su etapa en Zalgiris EFE

La llegada de Westermann se ha hecho posible gracias a que el base ha aceptado el aplazamiento de buena parte de lo que debía cobrar esta campaña. El club, en manos de la Junta Gestora, no puede permitir ningun gasto extra. Es por lo que el francés cobrará más adelante lo que le adeuden en esta primera etapa en la entidad azulgrana. En la mañana de este día 6 ha pasado el reconocimiento médico y ya estará disponible para que Jasikevicius de un descanso a Calathes.

El elegido

Westermann es un jugador al que conoce perfectamente el lituano ya que le tuvo a sus órdenes en Zalgiris en la 2016/2017 y en la 2018/2019. El Barça se hizo con sus derechos en 2014, cuando era una joven promesa. Tuvo un percance en forma de lesión que le llevó a irse cedido al Limoges. También ha pasado por CSKA antes de irse en 2019 a Fenerbahce. Allí promedió 4,8 puntos, 2,3 asistencias y 4 valoración en menos de 13 minutos en Euroliga.

El club azulgrana necesitaba el ahorro que suponía la rescisión de Heurtel para poder fichar a Westermann, pero parece que harán un esfuerzo extra con ese aplazamiento por parte de ambos. El Barça había firmado contrato al francés en torno al 20 de diciembre pero el estallido del 'Caso Heurtel' dejó su incorporación en el aire. Finalmente la historia acabará feliz para Leo. Está por ver cómo termina para Thomas. Todo apunta a que no jugará en ningún otro equipo este año.

