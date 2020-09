LeBron James no da crédito: "Jamás he estado a favor de la violencia contra la policía"

LeBron James se encuentra inmerso en la lucha por conseguir su cuarto anillo de la NBA, el primero que ganaría con Los Ángeles Lakers. Sin embargo, nunca rehúsa la lucha por alguna de las muchas causas sociales que defiende, entre ellas el racismo y la violencia policial. No obstante, en esta ocasión ha querido salir al paso de algunas acusaciones que no le han gustado nada al de Akron.

El actual jugador de los Lakers se ha mostrado muy activo en las últimas semanas en la defensa de las personas afroamericanas que han sufrido algún tipo de abuso policial, y especialmente con los altercados que han terminado en asesinatos como el de George Floyd.

LeBron ha querido liderar a sus compañeros gracias al poder de su figura y al poder mediático de todas sus palabras y todos sus actos. Fue uno de los líderes del parón de la liga como protesta durante la estancia de los jugadores en la 'burbuja' de Orlando, y no ha dudado nunca en dar visibilidad a los gestos que se han convertido en el patrón de estilo del 'Black Lives Matter'.

LeBron James, Anthony Davis y los Lakers se arrodillan Reuters

Es extraño verle, cuando se encuentra cerca de la pista, sin su mascarilla o sin su camiseta con mensajes reivindicativos, y siempre ha sido uno de los firmes defensores de la igualdad social y de la investigación de todos los casos que se producen de violencia policial contra la población de raza negra.

En esta última ocasión, se ha visto involucrado en una polémica un tanto incómoda con el sheriff de Los Ángeles, que ha pedido su colaboración a la estrella de la NBA tras un caso en el que un individuo disparó a dos policías en el condado de Compton, en Los Ángeles.

"Sé que te preocupa el cumplimiento de la ley. Has expresado en un comunicado muy interesante tu perspectiva sobre las relaciones raciales, los tiroteos en los que se ven envueltos los policías y el impacto que tiene en la comunidad afroamericana. Y lo aprecio. Pero igualmente necesitamos apreciar que ese respeto por la vida va más allá de cualquier profesión".

La respuesta de LeBron

LeBron, que no ha entendido muy bien por qué han querido involucrarle en hechos que son ajenos a su persona y a su voluntad, ha querido aclarar algunas cosas sobre su forma de pensar y sobre lo que ha transmitido desde Orlando estas últimas semanas, ya que le ha pillado por sorpresa que el sheriff de Los Ángeles se dirigiera a él en esos términos.

LeBron James a su llegada a la pista para jugar contra los Blazers Twitter (@Lakers)

"En mis 35 años jamás he estado a favor del uso de la violencia. Ni contra la Policía ni contra nadie. Sé diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Al vivir en el ghetto, pude ver de primera mano lo que pasa. Vi la discriminación racial. No digo que todos los policías son malos, de hecho siempre he estado rodeado de ellos y no todos son malos".

"Por toda América continúas viendo actos de violencia. Yo no puedo hacer otra cosa más que hablar de ello y ver el denominador común. Pero nunca he dicho: 'Sean violentos con la Policía'".

"Sólo digo lo que no está bien en nuestra comunidad y que tenemos miedo, que tememos por nuestras vidas. Pero no aliento el uso de la violencia contra nadie. Policía, negros, blancos, cualquiera de color, cualquiera que no sea de color... porque eso nunca va a hacer de este mundo o de América lo que quiero que sea".

