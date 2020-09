El 'troleo' del San Pablo Burgos a Mirotic por las quejas arbitrales del Barça en la Supercopa

El Barcelona perdió el primer título de la temporada. Los de Jasikevicius no consiguieron vencer ante el Real Madrid y volvieron a caer ante el máximo rival. El objetivo esta campaña es acabar con el reinado merengue y en este primer envite no lo lograron. Los de Laso se llevaron la Supercopa de España y ambos clubes ya preparan el inicio en ACB.

Sin embargo, las sensaciones en el vestuario del FC Barcelona no son del todo buenas. Hay cierto malestar entre los jugadores y cuerpo técnico, que creen que el arbitraje ante el Real Madrid no estuvo al nivel. Según las últimas informaciones, en la plantilla culé vieron cierta permisividad en las defensas a Niko Mirotic y, por el contrario, denuncian que no se permitiera ningún contacto con Facundo Campazzo.

Unas quejas a las que han reaccionado equipos de la élite del baloncesto español y que se consideran incomprendibles por muchos aficianados o rivales. San Pablo Burgos, concretamente, ha sido el que ha compartido la noticia del malestar blaugrana reaccionando con una imagen muy representativa.

El club burgalés, por medio de su cuenta oficial, ha compartido esta noticia acompañándola de un gif de un hombre santigúandose y con mascarilla. Una clara indirecta a las protestas del Barcelona sobre el trato arbitral. Los datos no dan la razón de forma tan rotunda a los culés: el Real Madrid terminó la final de la Supercopa con 22 faltas cometidas y 24 recibidas. Una diferencia de tan solo dos infracciones que en tiros libres fue de 29 frente a 22 a favor del conjunto merengue.

Facundo Campazzo, durante la Supercopa de España 2020 ACB Photo

La intrahistoria de Burgos

El equipo burgalés fue protagonista la temporada pasada en uno de sus duelos ante el Barcelona. Si bien siempre suelen destacar por sus buenos resultados en la pista, San Pablo Burgos vivió una estadística bastante llamativa ante el cuadro catalán. Corría la jornada 16 de la ACB y el Barça visitaba el Coliseo.

El resultado fue muy ajustado y un escaso 80-82 dio el triunfo a los blaugranas. Sin embargo, no fue sin polémica. Más allá de una última jugada repleta de tensión, la estadística también generó cierto enfado entre los aficioandos y jugadores de San Pablo. Y es que Mirotic terminó el encuentro con 15 tiros libres él solo frente a los once lanzamientos de la personal que tuvo toda la plantilla de San Pablo.

