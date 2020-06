Sitapha Savané: "En España la Policía me ha detenido por el simple hecho de ser negro"

Sitapha Savané (Senegal, 20 de agosto de 1978) fue un exjugador de baloncesto que militó en Unelco Tenerife, Gran Canaria, Joventut y Estudiantes. Al término de la temporada 2017/2018 anunció su retirada en el equipo madrileño tras 18 de profesional, 15 de ellos en la máxima categoría del baloncesto español, y siendo en ese momento el jugador no nacido en España que más partidos había disputado en la Liga ACB.

Después de tres lustros jugando en la ACB, con 488 partidos, 2.015 rebotes y 499 tapones en su hoja de servicios, en mayo del 2018 colgó la camiseta de tirantes y se lanzó a desarrollar sus "otras pasiones". El histórico pívot de la ACB se implica ahora en su vocación política y empresarial, ejerce de comentarista y proclama su compromiso social contra las injusticias en el mundo, especialmente el racismo. "Mi activismo se debe a que quiero intentar que haya más igualdad en nuestra sociedad para que más personas tengan más facilidades", expresa Savané en una conversación con EL ESPAÑOL.

La trágica muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo a manos del policía Derek Chauvin en la ciudad de Mineápolis, en el estado de Minnesota (Estados Unidos), generó una importante ola de protestas en todo el mundo, incluido en España, en rechazo al racismo. "El asesinato de George Floyd debe marcar un antes y un después en el mundo", asegura Savané.

El exjugador de baloncesto y portavoz de la Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente en España (CNAAE) ha atendido a este periódico para hablar sobre un problema que lejos de erradicarse, sigue dejando capítulos racistas a lo largo de todo el mundo.

¿Cómo ha pasado estos meses de incertidumbre debido al coronavirus?

Dentro de lo que cabe bien, ya que no lo he sufrido de manera directa a nivel familiar y de amigos. He estado en casa haciendo todo lo que podía y contento de que la situación vaya mejorando poco a poco.

En una semana regresa la ACB tras llegar a un acuerdo con un formato inédito y en una única sede, ¿cómo lo ve todo?

Había muchas ganas. Todos los aficionados al baloncesto querían que regresase la liga. Hubo algún momento que había pocas esperanzas, pero finalmente se llegó a un acuerdo. Haber aguantado hasta el final y no tomar una decisión pronto fue clave para volver a disfrutar de la ACB.

¿Comparte la decisión de que el baloncesto haya vuelto?

Sí. Estamos viendo que poco a poco todos estamos volviendo y el deporte no iba a ser menos ni diferente. Estamos viendo también que hay ligas que se arrepienten de haber suspendido sus torneos y no costaba nada apurar y esperar. Ahora hay que llevar a cabo el torneo con garantías y con seguridad.

¿Cómo ve el formato que se ha creado y la sede donde se disputará la fase final?

Es algo nuevo y siempre se agradecen cosas así. Es un formato parecido al de la Copa del Rey, por lo que va a gustar mucho. No había una solución perfecta, pero dentro de todas las soluciones era la mejor. Al igual que la sede, ya que en Valencia hay unas instalaciones muy buenas.

Si tuviese que decir algún favorito, ¿quién diría?

Es un torneo en el que se van a jugar muchos partidos en pocos días. Las plantillas de clase media lo van a notar mucho, pero puede que haya alguna sorpresa. Eso sí, los grandes favoritos son los de siempre: Real Madrid y Barcelona.

¿Cómo ve el tema de jugar sin público?

Era algo claro y que no tenía debate. Como en cualquier deporte se notará que las gradas estarán vacías, pero la seguridad era lo más importante y no hubiese sido justo para los equipos ya que hubiese dado ventaja al equipo de casa.

Hace unos días se cumplieron dos años de su retirada, ¿qué recuerda de todos esos momentos en tu etapa de jugador?

Solo recuerdos positivos y bonitos. Hay mucha gente que no se retira cuando quiere, pero yo lo hice. Me marché en el momento que quería y como quería.

¿Ha visto el documental de 'The Last Dance' de Michael Jordan? ¿Ha cambiado su opinión sobre él?

Un amante del baloncesto no puede perderse un documental tan bueno. Me deberían echar si no lo he visto (risas). Soy un loco de Jordan y empecé a jugar al baloncesto por él. Sabía como era él y no me sorprendió casi nada. Eso sí, su liderazgo no es como el mío, pero lo que antes estaba bien visto ahora no lo estaría.

En España hay racismo social e institucional

Estos días se está hablando mucho de la muerte de George Floyd en EEUU. Siempre ha sido un ejemplo en la lucha por el racismo. ¿Cómo ha vivido todo este tema?

Sentí lo que cualquier persona: rabia, indignación y tristeza por aquellas imágenes y sonidos tan fuertes. Pero mirando la parte positiva, me gusta que haya habido una reacción tan fuerte debido a todo ello. Me emociona y me complace ver a la gente protestando. Ha sido un crimen muy bestia, lamentable y se le disparó aposta para matarle. Deseo que estas reacciones lleven a cambios, especialmente en EEUU. El asesinato de George Floyd debe marcar un antes y un después en el mundo.

¿Este caso es distinto a los anteriores viendo la repercusión que ha tenido en todo el mundo?

Ha sido la gota que ha colmado el vaso. Hemos visto otros incidentes donde se ha disparado a gente por un control cualquiera, pero desde luego hay un hartazgo que ha llevado a la ira que estamos viendo.

¿El deporte puede servir para erradicar este problema?

El deporte tiene muchísima voz en la sociedad actual. Lo vemos por todas partes. Gente como LeBron James ya no son solo jugadores, sino también activistas para las cosas justas en las que creen.

¿La sociedad sigue sin estar concienciada del todo con respecto a este problema? ¿Cómo se acaba con el racismo?

Hay racismo en cualquier parte del mundo. Yo he llegado también a sufrirlo en los países que he estado. El primer paso es la toma de conciencia. El segundo paso es la educación, tanto a nivel escolar como familiar. No hay manera de quitarse de encima la ignorancia sin la educación. Por último, están las leyes, porque cuando hablamos de racismo estructural no basta solo con educar a la gente, sino también es necesario tomar medidas para que ciertas cosas no puedan ocurrir. También hay que aplicar las leyes que ya existen y mirar la posibilidad de implantar una ley similar a la integral contra el machismo. Ambas cosas son enfermedades, cánceres con los que hay que acabar. Si uno no se cuida e intenta curarse el cáncer, acaba muriendo. Con el racismo y el machismo pasa igual.

El racismo es una lacra que mancha nuestra sociedad, tanto en España como en el resto del mundo, ¿por qué cree que sigue existiendo?

Básicamente por la ignorancia y por odio. No existen las razas. Al igual que el machismo, todo son variantes del clasismo. Es para poner a algunos por encima de otros usando algún tipo de argumento. Sigue existiendo porque hay intereses por detrás y hay que tener a unos por encima de otros. En España hay una evolución. Pero todavía hay un camino por hacer ya que sigue habiendo racismo. Un país de por ser sí no es racista, la mayoría de la gente no es racista ni machista, pero el racismo existe socialmente y en las instituciones en España. A mí en España me ha llegado a detener la Policía por el simple hecho de ser negro.

Machismo y racismo son cánceres con los que hay que acabar

¿Es un error pensar que hemos acabado con el racismo?

Así es. El error es que algunos piensan que hemos acabado con el racismo y eso no ayuda.

En su vida, tanto profesional como personal, ¿ha vivido en propias carnes el racismo?

Alguna vez sí. Por ejemplo en mi etapa en el Menorca con varios seguidores del equipo rival. Parece ser que les fastidió que les estuviese 'dando para el pelo'. Pero no permito que se falte el respeto en una cancha. Quiero también que con mi activismo se intente que haya más igualdad en nuestra sociedad para que más personas tengan más facilidades.

En España se lleva hablando durante estos últimos meses de la inmigración ilegal, del racismo..., y todo especialmente por Vox, ¿qué piensa del partido liderado por Santiago Abascal?

Durante muchos años ha sido un orgullo el hecho de que no haya en las instituciones de España un partido de extrema derecha. Yo soy un progresista y para mí la extrema derecha mejor fuera de las instituciones que dentro. Por desgracia esto ha cambiado, pero siendo demócrata respeto el derecho de cada partido legal a estar representado en las instituciones. Toca demostrar a los progresistas porque nuestra filosofía es más adecuada y aporta más a España.

¿Siente orgullo por los deportistas implicados en la causa del racismo?

Yo siento orgullo por deportistas que ahora hablan públicamente por este tipo de cosas. Está muy bien que los deportistas defiendan la justicia y causas sociales.

Las manifestaciones por la muerte de George Floyd eran legales, las caceroladas no

¿A qué se refiere con que hay racismo social e institucional?

Institucional al racismo sistemático que está en las estructuras de la sociedad. Desde el ámbito escolar hasta llegar al laboral y pasando por el acceso a la vivienda. Hay un informe de la ONU aquí en España que dice que un hombre negro por el simple hecho de serlo tiene 42 veces más probabilidad de ser parado por la Policía. Yo a veces he ido en un coche más o menos bueno y con aspecto caro y muchas veces me han parado para pedirme los papeles sin ningún tipo de infracción. En los aeropuertos, cuando paran a la gente, suelen ser negros, morenos... Eso a mí me ha pasado también.

Cuando le ha parado la Policía, ¿qué le ha dicho?

Yo pregunto porque se me ha parado y acto seguido me dicen que me puedo ir. Y cuando se acercan por mi tamaño y ven que soy un jugador de baloncesto, cambia la actitud de las personas y ya dejamos de ser considerados negros.

Si en un campo hay racismo, ¿los jugadores deberían irse?

Así es. Si suspendemos cada partido cuando haya racismo se pararía. Si un compañero mío sufre insultos racistas, deberíamos irnos. Somos una familia, somos hermanos. No podemos permitir que todo esto siga ocurriendo.

¿Qué piensa de las manifestaciones del otro día por la muerte de George Floyd?

Me parecen bien. Yo estuve en la de Bilbao y todas estaban permitidas por el Gobierno. Todos teníamos mascarillas, pero cuando hay mucha gente ya todo eso no se puede controlar. Esta era legal, no tiene nada que ver con las que hubo contra el Gobierno en las caceroladas. La mayoría de los sitios donde hubo manifestaciones por George Floyd estaban a escasas horas de entrar en Fase 3. Se puede debatir si pueden conceder permisos para hacer las manifestaciones, pero ese es otro debate ya que todas eran legales.

"Seule la lutte libére" (solo la lucha libera) reza en su bio de Twitter, ¿qué quiere decir?

Es mi lema de vida. Me he criado en una familia de activistas, de políticos que ha luchado por la democracia. Mi padre ha estado varias veces en la cárcel en Senegal y mi madre fue una de las pioneras feministas ahí. Hay que luchar para conseguir las cosas. A mí no se me ha regalado nada en el baloncesto. Nadie daba un duro por mí en la ACB y luché por lo que quería.

