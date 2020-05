Marc Gasol: "El parón por el coronavirus me ha servido muchísimo para trabajar mi físico"

El pívot español de los Toronto Raptors -últimos ganadores del anillo de campeones de la NBA- Marc Gasol admitió que el parón obligado por la pandemia de coronavirus le ha servido "muchísimo" para cuidarse sus problemas físicos en los isquiotibiales, y se mostró confiado en que la NBA lo hará "lo mejor posible" cuando se decida la vuelta a la actividad.

"Para mí este bloque de ocho semanas de parón me ha servido muchísimo, lo he aprovechado al máximo porque mi cuerpo me pedía hacer cosas que no podía hacer durante la temporada", explicó Gasol, doble campeón mundial con la selección española -2006 y 2019-, durante una mesa redonda por videoconferencia organizada por la Asociación Española de Médicos de Baloncesto (AMEB).

El reciente campeón de la NBA y del Mundial de China con España explicó que esta temporada había tenido "muy poca continuidad" debido a los problemas físicos, de manera que afrontó la interrupción de la competición por el Covid-19 como "una oportunidad para recuperar el isquiotibial" y afrontar el final de temporada, cuando se dispute "con las máximas garantías".

"A mí me da seguridad haber hecho este trabajo, tengo ganas de que se reemprenda la competición, y estoy seguro de que la NBA lo hará lo mejor posible. Transmiten mucha seguridad en sus decisiones, son claros, son directos y si alguien puede por capacidad económica es la NBA", apuntó el interior de los Toronto Raptors.

'Nueva normalidad'

En cuanto a las dificultades de jugar sin público, Marc Gasol consideró que tienen que afrontarlo como "un reto personal y de grupo", y "no tener miedo". También explicó que los jugadores de la NBA no están acostumbrados a estar concentrados, una posibilidad que podría estar entre las opciones que barajan los responsables del campeonato para evitar que haya infecciones si se reinicia el torneo con varios equipos en una misma sede.

"En la NBA estamos acostumbrados a tener un espacio personal muy grande que ahora no tendremos, porque no estamos acostumbrados a estar tantos compañeros juntos, y encima si estamos varios equipos en el mismo recinto. Creo que la empatía con el compañero nos va a ayudar y si lo afrontamos de forma positiva será bueno", agregó Marc, que compartió estas reflexiones con su compañero en la selección Ricky Rubio, el seleccionador Sergio Scariolo y la jugadora internacional española Laia Palau.

