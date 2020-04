Beirán dona su medalla de oro en el Mundial de baloncesto: "Hay que proteger a los sanitarios"

El deporte se está volcando con una oleada de solidaridad para combatir el coronavirus. La mayoría no puede hacer el trabajo de los sanitarios, de los policías, de los auxiliares en las residencias, aunque en estos días estamos viendo algunos ejemplos de compromiso en estas áreas por parte de algunos profesionales.

La forma que están encontrando muchos deportistas para ayudar a luchar contra el Covid-19 es la vía de las donaciones. En España, a la cabeza de esta iniciativa se situaron dos de nuestras leyendas: Rafa Nadal y Pau Gasol. Impulsaron #NuestraMejorVictoria para reunir 11 millones de euros a base de donaciones a las que se han ido sumando otros importantes referentes deportivos nacionales.

Esta campaña, en colaboración con Cruz Roja, tendrá desde la próxima semana un nuevo empujón en forma de gran subasta en la que grandes deportistas españoles han aportado algunas de sus más preciadas pertenencias para que los aficionados pujen y el dinero obtenido vaya a parar a la iniciativa que pusieron en marcha Gasol y Nadal. Sandra Sánchez, Saúl Craviotto, Amanda Sampedro, Marta Xargay o Maverick Viñales se han unido a Finetwork con el programa #EstaMedallaEsVuestra para donar sus preseas personales y conseguir fondos para combatir el coronavirus.

También se ha sumado Javier Beirán. El jugador de Herbalife Gran Canaria y campeón con la Selección en el Mundial de 2019 ha puesto en subasta una réplica de la medalla que consiguió en China el pasado verano para unirse a la lucha contra el Covid-19. Ya lo había hecho con otras iniciativas tanto de forma personal como con su equipo, pero en EL ESPAÑOL charlamos con el alero para conocer un poco más esa faceta solidaria y cómo está pasando el confinamiento.

Javier Beirán, junto a Sergio Llull, en el Mundial de China 2019 RFEB

Antes de nada, ¿estáis todos bien? ¿Nadie de tu familia ni allegados se ha visto afectado por el coronavirus?

Sí, por suerte nadie de mi familia se ha contagiado del coronavirus. Tenemos parte en Madrid, Barcelona, París y aquí en Gran Canaria. Por suerte estamos todos en casa respetando las medidas y esperando que todo mejore.

¿Cómo estás llevando el confinamiento, cómo estás haciendo para tratar de no perder demasiado la forma?

La forma es importante. Pero viendo todo lo que vemos en las noticias cada día, no es lo más importante. Aún así, todos los días hago entrenamiento por la mañana. Más que por mantener la forma, que es prácticamente imposible no perderla en dos meses que vamos a estar así, es por salud mental. He hecho deporte toda mi vida y me gusta hacerlo.

¿Y mentalmente cómo está siendo? ¿Cómo tratas de evadirte?

Con mi familia, con mi hija y mi mujer. Tengo algunas rutinas para no volvernos locos y saber qué día de la semana vivimos. Mentalmente es duro, hay que tener fuerzas. No todos los días se puede ser igual de positivo y tener ganas de hacer cosas. Al final tienen que salir estas ganas por encima de lo negativo.

¿Cómo surgió la idea de subastar la medalla?

Fue una idea de la Federación. Yo ya había donado dinero para la campaña de Pau y Rafa, Nuestra Mejor Victoria. Luego pensamos que donar la medalla podía ayudar a conseguir un poco más. Igual que ACB con las camisetas y los recuerdos de otros deportistas. Todo lo que sea ayudar a Cruz Roja en este proyecto es poco.

Me imagino que conseguir esa medalla ha sido el momento cumbre de tu carrera

Sí, claro. Ser campeón del mundo es el momento deportivo más importante de mi carrera. Pero no me olvido de todo lo que me ha costado llegar hasta aquí. Todo lo que he disfrutado y he sufrido para conseguirlo. Ni de todo lo que me queda, que me queda mucho. Más después de este parón en el que te das cuenta de que me encanta lo que hago y que disfruto mucho jugando al baloncesto. Ojalá pueda seguir muchos más años.

¿Cómo viviste la suspensión de los Juegos? ¿Confiabas estar en la lista de Scariolo?

Al final no es solo la suspensión de los Juegos. Es la suspensión de todo, eventos deportivos, sociales, culturales... En todo el mundo. Lógicamente los Juegos, ya no solo por salud, si no porque no se iba a llegar en las mejores condiciones, se ha decidido que lo mejor es que se pasen para el año que viene. Estaba haciendo lo mejor posible, trabajando en las Ventanas y con mi equipo para intentar estar. No es algo que pensara mucho de todas formas.

Javier Beirán, con la Selección EFE

Sergio parece tranquilo con respecto a la renovación, ¿esperáis que se llegue a un acuerdo rápido?

No es algo que me incumba a mi. No es algo en lo que estoy metido. Es algo entre él y la Federación. Ojalá lleguen a un acuerdo que sea lo mejor posible para las dos partes.

Con Gran Canaria ya habías mostrado tu lado solidario con esa donación de material sanitario

Los jugadores habíamos decidido hacer nuestra pequeña aportación ayudando a un centro. Queremos colaborar con lo que podemos. Estamos en casa y somos un colectivo que no puede ayudar como los sanitarios. Decidimos que podíamos aportar un poco de dinero para que hubiera más material y más seguridad.

Y esta misma semana decidisteis rebajaros el salario para evitar el ERTE, ¿cómo tomasteis la decisión?

Más que para evitar el ERTE, es para que el club pueda seguir funcionando con viabilidad en el futuro y todos los trabajadores puedan cobrar el cien por cien en estos meses en los que no podemos realizar actividad. Nosotros somos la parte más agraciada del club a nivel económico. Decidimos que bajándonos el salario al 50 por ciento este mes, y probablemente los dos siguientes si no se juega, íbamos a conseguir que todos los trabajadores tuvieran su salario y el club pudiera seguir con sus proyectos como hasta ahora.

¿Cómo estáis llevando la incertidumbre de no saber cuándo volveréis a jugar?

Lógicamente queremos jugar, pero primero hay que solucionar todas estas muertes que se están produciendo estos días. El baloncesto está en un segundo plano. Estamos atentos a todo lo que se dice y lo que se habla. Lo principal es que se pueda volver a salir de casa poco a poco, que se vaya volviendo a la normalidad. Eso nos llevará a poder jugar. Ya veremos en qué mes. Ojalá sea esta temporada. Si no será la siguiente. Pero que todo vuelva a la normalidad, que se vea deporte en los pabellones, que podamos ir a entrenar, que podamos ir a los colegios...

Javier Beirán posa con su medalla de oro RFEB

¿Cómo verías un cambio de formato en la Liga Endesa para acabar la competición?

Quizás sea necesario. Ya veremos cuando se puede volver a la normalidad, cuanto tiempo queda. Eso es algo que decidirá la liga con los clubs. En cualquier caso, un cambio va a haber porque ya nos vamos a perder mínimo dos meses, quizá algo más. Un cambio tiene que haber. Estamos abiertos a cualquier medida para poder acabar. No depende de nosotros. Lo importante es que los números bajen, la curva baje y que el número de infectados sea mínimo.

Tú que también eres periodista, ¿cómo ves que se está tratando el tema? Esta semana hubo polémica por esa portada de El Mundo, el incremento de bulos, incluso algún programa de televisión que tuvo que pedir disculpas por algún contenido...

Intento seguir el día a día, en los diferentes medios, a nivel digital y televisión. Creo que están saliendo muchos bulos que no ayudan a la sociedad, que nos engañamos entre nosotros por WhatsApp y Twitter. Pero también hay mucha gente que está dando el callo e informando, haciendo periodismo de calidad. Al final se junta como muchas otras veces los bulos y los clicks rápidos con la gente seria.

¿Cómo crees que nos va a cambiar el paso de esta pandemia por nuestras vidas?

No sé. Espero que disfrutemos más de las cosas. Que aprovechemos más el tiempo con nuestra familia. Que aprendamos de todo esto y disfrutemos más del tiempo que tenemos haciendo cualquier cosa.

