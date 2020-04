Scariolo no aclara si renovará con la selección española antes de los Juegos Olímpicos

El italiano Sergio Scariolo, seleccionador de España y ayudante de Nick Nurse, entrenador de los Toronto Raptors, de la NBA, aseguró este viernes que la Federación Española de Baloncesto le comunicó que quiere prolongar su contrato, pero reconoció que necesita "reflexionar".



"La federación española me manifestó su voluntad de renovar mi contrato y estoy agradecido, pero hay que reflexionar. No se trata de pasión o ganas, esas las hay, me divierto mucho y las cosas han ido de forma fenomenal. Estoy agradecido por esta oportunidad, pero debemos hablar", reconoció Scariolo en una entrevista a la televisión italiana Sky Sport.



"Tengo que hablar con España y con los Raptors, porque ellos también manifestaron la misma intención de renovar nuestro vínculo. Debemos cuadrar todas las componentes, también el aspecto familiar, porque con tantos compromisos el tiempo para la familia es poco", prosiguió.

Sergio Scariolo, preocupado en el banquillo español REUTERS

La situación en la NBA

"La NBA está ferozmente motivada en acabar la temporada cuando sea posible. No tiene problemas en jugar sus partidos en verano, sin público, en un solo sitio. Están preparando las opciones. La situación en Estados Unidos es cada día más preocupante y no sé cuándo podrán darse las condiciones", dijo.

