La estrategia que se planea desde la NBA para combatir el coronavirus

Trasladar de ciudad algunos partidos, ya sea a la sede del rival o a localidades neutrales sin brote de coronavirus, son algunas de las medidas que estudiará este miércoles la NBA para evitar la propagación del Covid19.



La junta de gobernadores de la NBA mantendrá una conferencia telefónica para tratar la crisis. Según varias fuentes de la liga, se analizará trasladar algunos partidos a ciudades que aún no han sufrido brotes. Si el virus obliga a un equipo a salir de su ciudad por algún tiempo, se moverían los partidos al campo del rival en caso de que esa ciudad no tenga casos de la enfermedad. Se planea también que los partidos puedan trasladarse a ciudades neutrales.



La NBA estudiará asimismo la posibilidad de evitar la presencia de aficionados en los campos de juego o incluso suspender los partidos por un cierto periodo de tiempo. A la conferencia telefónica de este miércoles asistirá un representante de cada equipo y parece que las conferencias continuarán el jueves para los presidentes de equipo y gerentes generales, lo que significa que todavía no ese ha establecido una acción conjunta a desarrollar dentro de la liga.

Stephen Curry, en su regreso a la NBA Reuters

Sin medidas radicales

Por el momento, la NBA se resiste a convertirse en la primera liga profesional en Estados Unidos en vetar a los aficionados de los partidos, dijeron las mismas fuentes. Hasta la pasada noche la única medida tomada había sido eliminar la presencia de los medios de comunicación en los vestuarios y la liga dijo que sería una medida temporal.

[Más información: LeBron James recula sobre su negativa a jugar sin aficionados: "haremos caso a los expertos"]