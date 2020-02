El accidente de Kobe Bryant, la incógnita un mes después: el piloto centra todas las miradas

24 y 26. Dos números unidos por un fatal destino para el mundo del deporte: más concretamente para el del baloncesto. Y es que un 26 de enero de 2020 la mayor leyenda que ha portado el dorsal '24' en la NBA perdía la vida en un accidente de helicóptero que encogió los corazones de medio mundo.

La Mamba Negra, más conocida como Kobe Bryant, se encontraba sobrevolando el cielo de Los Ángeles (Estados Unidos) cuando su helicóptero se estrelló en el terreno montañoso de Calabasas. La colisión destrozó el aparato y terminó con la vida de la leyenda de los Lakers, de su hija Gianna Maria y de otros siete ocupantes que les acompañaban: Sarah y Payton Chester; Christina Mauser; John, Kery y Alissa Altobelli; y Ara Zobayan, fueron los otros fallecidos.

Muere la estrella de la NBA Kobe Bryant en un accidente de helicóptero

El último vuelo de Kobe

Era habitual ver como Kobe Bryant utilizaba su helicóptero para desplazarse por Los Ángeles. El denso tráfico que suele haber en las carreteras de la ciudad era el motivo principal por el que el exjugador de los Lakers se movía de esta manera. Algo muy habituales entre las celebrities.

El accidente se produjo a última hora de la tarde (franja española) del domingo 26 de enero. En Estados Unidos eran las 9:06 de la mañana cuando el helicóptero Sikorsky S-76 despegó del Aeropuerto John Wayne para dirigirse hacia la Mamba Sports Academy, en Thousand Oaks, donde su hija jugaba un partido de baloncesto.

Las imágenes definitivas del helicóptero de Kobe Bryant antes de estrellarse

El vuelo tuvo una duración de 39 minutos y se desarrolló en condiciones meteorológicas complicadas por la baja visibilidad existente. La aeronave atravesó la ciudad de Los Ángeles pasando por Fountain Valley, Westminster, Cypress, Cerritos, Norwalk y Downey. Justo antes de enfilar Boyle Heigths y Chinatown para salir de la zona metropolitana hacia el terreno montañoso en el que se produjo el accidente.

A las 9:30 de la mañana el piloto de la aeronave contactó con el Aeropuerto de Burbank para informar que iría por la autopista 101. Fue en ese momento cuando la torre de control pertinente le comunicó al helicóptero que debía mantenerse a la espera, ya que un jet estaba intentando aterrizar en condiciones deficientes de visibilidad.

15 minutos tuvo que estar la aeronave de Kobe Bryant volando en círculos hasta poder coger la autopista 118, y posteriormente la 101, para dirigirse hacia el norte y luego al oeste, alrededor de Woodland Hills.

A partir de aquí, el trayecto se complicó. El helicóptero cambió su rumbo hacia el sur cuando se encontraba en Granada Hills y se adentró en terreno montañoso cerca de Calabasas. Antes de que se produjera el accidente el Aeropuerto de Van Nuys pidió al piloto que contactara con el control de South California, justo después de haber comunicado que había entrado en "condiciones VFR".

Así fue el último vuelo en helicóptero de Kobe Bryant: 39 minutos, con niebla y sin radio

"Helicóptero 72EX, está volando muy bajo para poder hacer un seguimiento del vuelo", señaló la torre de control de SoCal. La comunicación se había perdido y el Sikorsky S-76 terminó estrellándose. El impacto inicial se generó en la cabina del piloto y se fue extendiendo a todo el aparato. La aeronave se convirtió en una bola de fuego sin que nadie pudiera evitar la tragedia.

Las causas del accidente

Ahora toda la incertidumbre gira en torno a las causas que provocaron el accidente. Desde el primer momento se apuntó a que el problema principal fue la escasa visibilidad que había en la zona a causa de una densa niebla. Una imprudencia que pudo haber cometido el piloto del helicóptero, Ara Zobayan, con 19 años de experiencia, al volar en condiciones adversas.

La visibilidad aquella mañana era tan baja que la Policía de Los Ángeles había puesto en tierra sus helicópteros, tal y como informó el portavoz Josh Rubenstein. Sin embargo, el aparato de Kobe Bryant estaba operando bajo "reglas especiales de vuelo visual", según una conversación de control de tráfico aéreo con el piloto, capturada por el sitio web LiveATC.net. Una autorización SVFR permite que un piloto vuele en condiciones climáticas peores que las permitidas para las reglas de vuelo visual estándar.

El primer y único informe oficial conocido sobre el accidente reveló que el aparato se encontraba en perfectas condiciones: no había ningún fallo en el motor. "Las secciones visibles de los motores no mostraron evidencia de una falla interna no contenida o catastrófica", espetaba la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) del Gobierno de Estados Unidos.

Todo apunta a que un fallo humano y la imprudencia de volar en condiciones de baja visibilidad provocaron el accidente. El helicóptero no contaba con 'Caja negra' (dificultando la investigación), ni con una grabadora de voz de cabina (CVR).

Tampoco tenía un sistema que pudiera haber evitado la tragedia de forma casi directa. Y es que TMZ informó que el aparato carecía de Sistema de Alerta y Evasión del Terreno (Terrain Avoidance and Warning System), una herramienta que permite al piloto estar alerta ante una inminente colisión en base a información recolectada por los datos que va acumulando el vehículo durante los viajes.

Así quedó el helicóptero de Kobe Bryant tras el accidente

A pesar de que el piloto si podía volar en condiciones climatológicas adversas, la compañía que operaba el helicóptero (Island Express Helicopters Inc) no tenía la autorización pertinente para ello, tal y como reveló en New York Times Kurt Deetz, piloto y exgerente de seguridad de la compañía. Solo lo podían hacer con total visibilidad, por lo que la hipótesis de una imprudencia que desencadenó un fallo humano, toma forma.

Deetz, que había trabajado para Kobe Bryant de 2014 a 2016, reafirmó la teoría de que el aparato se encontraba en óptimas condiciones. Él mismo había volado más de 1.000 horas en el Sikorsky S-76 de 1991 en el que se produjo el accidente y declaró a Los Angeles Times que las condiciones de la nave eran "fantásticas" y que la empresa seguía un "muy buen programa de mantenimiento".

La 'Spatial-D': la posible causa

Algo que se reafirma con las últimas informaciones ofrecidas por Los Angeles Times. Y es que el medio estadounidense señala que la desorientación espacial pudo ser el factor determinante.

La conocida como 'Spatial-D' es una causa de accidentes aéreos que se produce cuando un piloto que vuela en condiciones de baja visibilidad, por factores como nubes, niebla u oscuridad, pierde la noción de la realidad respecto a su posición. Es decir, Ara Zobayan quedó desubicado en la aeronave sin identificar un horizonte vertical.

"Cuando estás volando y no puedes ver, no sabes dónde estás. No hay señales visuales, por lo que depende de su oído interno. No sabes que arriba está abajo o abajo está arriba", explicó el veterano piloto Zoey Tur a Los Angeles Times.

"Los instrumentos más importantes son el horizonte artificial y su indicador de velocidad aérea. Y el indicador de velocidad está subiendo. Eso significa que vas a bajar la nariz. El horizonte debería mostrar lo mismo. Pero no confía en los instrumentos. Está confiando en el oído interno y está mirando por la ventana", añadió.

El vídeo del helicóptero de Kobe Bryant minutos antes del trágico accidente

Una demanda millonaria y un homenaje de leyenda

Todo apunta a que las causas del accidente giran en torno al piloto Zobayan y la compañía Island Express por las negligencias que presuntamente se cometieron en el vuelo. De hecho, la mujer de Kobe, Vanessa Bryant, ha interpuesto una demanda contra la propia compañía por haber operado en condiciones adversas, tal y como ha informado TMZ.

Esta noticia se conoció justo el mismo día del funeral de la leyenda de oro y púrpura en el Staples Center de Los Ángeles. El jugador de los Lakers fue despedido en el que había sido su coliseo durante su carrera en la NBA.

El discurso más doloroso de Vanessa Bryant

Después de haber sido homenajeado en el fin de semana del All-Star y enterrado en una ceremonia privada junto a su hija Gianna Maria a principios de mes, este 24 de febrero tuvo lugar el multitudinario funeral organizado por los Lakers.

Leyendas como Abdul-Jabbar, Magic Jhonson, Shaquille O'Neal o Phil Jackson estuvieron presentes en el acto. Compañeros de la 'Mamba' como Pau Gasol también lo hicieron. De la misma forma que otros rivales icónicos como Wade, Lebron James o Ginobili.

El discurso de Michael Jordan

La ceremonia fue por todo lo alto y reunió a 20.000 personas que anhelaban rendir culto a Kobe. Beyonce, Alicia Keys y Christina Aguilera interpretaron canciones en su honor. Todo ello mientras Michael Jordan lloraba públicamente la perdida de Bryant, y su mujer le dedicaba unas últimas palabras de homenaje: "Cariño, cuida de nuestra Gigi. Yo lo haré de Nani, Bibi y Coco. Todavía somos el mejor equipo".

