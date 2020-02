El informe del accidente de helicóptero de Kobe Bryant muestra cómo volaba antes de estrellarse

La muerte de Kobe Bryant el pasado 26 de enero en un accidente aéreo conmocionó el deporte mundial. El icónico '24' de los Lakers volaba en su helicóptero junto a su hija Gianna Maria y otros siete ocupantes cuando colisionó en un terreno montañoso de Calabasas (Los Ángeles).

Este viernes se ha conocido un informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) del Gobierno de Estados Unidos en el que se detallan todos los datos sobre el accidente, incluyendo imágenes relevantes en la investigación.

La última imagen que se tomó del helicóptero (Sikorsky S-76B) en el que volaban Kobe Bryant y su hija ha sido desvelada en el informe. En ella se puede ver a la aeronave internada en un profundo banco de niebla que cubre el paisaje.

Última imagen del helicóptero de Kobe Bryant NTSB

De hecho, la niebla es la principal causa por la que se especula que ocurrió el accidente. En las tomas ofrecidas por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se puede apreciar cómo el día se encontraba con una visibilidad muy reducida en la zona. Durante 39 minutos sobrevoló Los Ángeles en estas condiciones.

Sin fallos en el motor

El impacto inicial se generó en la cabina del piloto y se fue extendiendo a todo el aparato. De hecho, se generó un cráter sobre el terreno de Calabasas de 7,3 por 4,6 metros en diámetro, además de 0,6 metros de profundidad.

Incendio del helicóptero de Kobe Bryant NSTB

El 95% de las palas del rotor principal fueron recuperadas, aunque se encontraban en mal estado tras el impacto. "Flexión del medio, la separación de los bolsillos y la separación de la punta de la cuchilla", son algunos de los daños que recoge la NTSB.

Eso sí, en el informe preliminar emitido no se muestran evidencias de falló en el motor, aunque van a ser desmontados para su investigación. "Las secciones visibles de los motores no mostraron evidencia de una falla interna no contenida o catastrófica".

Niebla densa en Calabasas

Niebla el día del accidente de Kobe Bryant

El helicóptero era operado por la compañía Island Express Helicopters Inc y contaba con 4.716,1 horas de vuelo hasta el momento del impacto. El informe también relata que el aparato no estaba equipado con una grabadora de datos de vuelo o una grabadora de voz de cabina (CVR).

Investigan dispositivos electrónicos personales

El piloto de la aeronave tenía 50 años y contaba con 1.250 horas de vuelo en la aeronave S76 que manejaba en aquel momento. Además, se ha conocido que tenía una limitación física que le obligaba a "tener gafas para ver de cerca". Su más reciente certificado médico fue emitido el 3 de julio de 2019. En el momento de aquella revisión contaba con 8.200 horas de experiencia de vuelo.

Durante la investigación se han recuperado varios dispositivos electrónicos personales entre los restos del accidente. Estos van a ser examinados en busca de datos relevantes, tal y como ha informado la NTSB.

[Más información: El funeral de Kobe Bryant y su hija tiene fecha y lugar para celebrarse]