LeBron James pidió que las cámaras no le enfocasen durante el funeral de Kobe Bryant y Gianna

24 de febrero. Ese fue el día en el que se rindió honor a las memorias de Kobe Bryant y Gianna Maria en el Staples Center de Los Ángeles. Hasta allí acudieron familia, amigos, compañeros de profesión y aficionados para dar el último adiós a la leyenda de los Lakers y a su hija, 'La Mambita'.

Una fecha, 24/2, con especial significado ya que el '24' era uno de los dorsales que lució Kobe con la camiseta púrpura y dorada, mientras que el '2' era el que lucía la pequeña 'Gigi'. Nadie olvidará las emotivas palabras que Vanessa Bryant dedicó a su marido e hija, trágicamente fallecidos en accidente de helicóptero el pasado 26 de enero.

Tampoco se podrá olvidar las lágrimas de Michael Jordan en su discurso para el recuerdo. Otros como Stephen Curry, James Harden, Russel Westbrook o Draymong Green también estuvieron presentes en el Staples Center para este último adiós. Al igual que algunos de aquellos que se encuentran en el Salón de la Fama como Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal o 'Magic' Johnson.

Kobe Bryant y su hija Gianna Twitter (@Lakers)

También se encontraba allí, aunque no se le vio en ninguna de las imágenes, LeBron James. El actual buque insignia de los Lakers no podía perderse el funeral público, pero tal y como informa Los Angeles Times, el jugador estadounidense pidió a las cadenas de televisión que no sacasen su imagen por respeto.

Mensaje de LeBron James

"Es un hermano para mí. Desde el momento en que estaba en la escuela secundaria mirándolo desde lejos, hasta llegar a esta liga a los 18 años y verlo de cerca, todas las batallas que tuvimos a lo largo de mi carrera, lo que siempre compartimos fue esa determinación de querer ganar. Quiero continuar su legado. No solo por este año, sino por el tiempo que podamos jugar a este deporte que tanto amamos, porque eso es lo que Kobe Bryant querría".

