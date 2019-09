La lección de Scola tras poner a Messi por encima de Maradona

Recuperarse ser derrotado en la final de un mundial no es fácil. Luis Scola lo ha vivido: la España de Scarolio se llevó el campeonato de 2019 arrebatando el título al combinado nacional argentino. A sus 39 años, el pívot ha sido elegido entre los cinco mejores jugadores del torneo. Una leyenda en su país que ha desarrollado una envidiable carrera desde que debutó a los 15 en el Ferro Básquet del país latinoamericano.

Comparte nacionalidad con uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos: Leo Messi. Ha concedido una entrevista al canal A 24 donde ha repasado la actualidad informativa de su país, y también ha hablado sobre el jugador del FC Barcelona.

No ha dudado en elogiar al de Rosario: "Pongo a Messi arriba de todo lo que tenemos por mucho más de lo que hace adentro de la cancha. Una de las cosas que yo veo del tipo es que no se tira. El tipo podría estar tirándose constantemente, le revientan a patadas, lo agarran de la camiseta, y sigue corriendo y sigue corriendo", comentó el deportista.

No quiso criticar el estilo de juego de su país, solo valorar la deportividad de Leo Messi: "Y eso es muy antiargentino (lo digo como elogio hacia él y no como crítica al resto) en esta cultura de la viveza, de la media trampa, de los huevos, de que se gana con la camiseta... Él es un ancla para nosotros como deportistas".

Leo Messi con la selección argentina. EFE

El ejemplo de Messi

Para Scola, la calidad de Messi es indiscutible: "¿Qué te puedo decir yo a nivel país? El deporte es un reflejo. Messi no es grande porque no se tira, Messi es grande por muchas más cosas. Pero en esa pequeña acción que él hace es una analogía de lo que yo estoy a favor. Apartémonos, esto nos saca de contexto. Para ganar no puedes ganar con viveza. Tienes que ganar con talento, con esfuerzo, con entrenamiento. No puedes ganar con viveza, no puedes esperar que el árbitro no te vea, no puedes esperar engañarlo", sentenció el subcampeón del Mundial de China 2019.

