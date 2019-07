Scariolo sobre las ausencias de España: "No puedo estar contento con Ibaka y Mirotic"

El Mundial de Baloncesto 2019 está cada vez más cerca. China será el escenario en el que los hombres de Scariolo intentarán pelear por conseguir una medalla en uno de los torneos más competidos de la última década.

La presencia de selecciones europeas de gran nivel, como Grecia con Antetokounmpo o Serbia con Jokic, unidas a la siempre favorita Estados Unidos, pone muy alto el listón mundialista. Algo que Scariolo tiene muy presente: "Decir que el objetivo es ganar el Mundial es engañar a la gente, no podemos ser hipócritas y arrogantes", señaló el técnico durante una entrevista en El Larguero de la Cadena SER.

El seleccionador también analizó las importantes ausencias que ha sufrido España de cara a la cita de China: "Mirotic me dijo el lunes que no estaba disponible, tuvo un debate interno. En el caso de Ibaka y 'Chacho' fue unos días atrás. Cada uno tendrá sus razones". "No puedo estar contento de no contar con jugadores que hubiera querido tener, pero es lo que hay y estoy contento con los que están", añadió el técnico.

Mirotic, Ibaka y 'Chacho' no estarán en China

Por el contrario, Scariolo no dudo en elogiar a los que si estarán con España como Rudy, Llull, Marc Gasol, los hermanos Hernángomez y compañía: "No ha hecho falta ni una palabra para convencer a Marc. Ni a él ni a ninguno de los que han venido", espetó el entrenador que esta temporada también ejerció como asistente en los Raptors campeones de la NBA.

Ibaka y Sergio Rodríguez con la Selección EFE

Además, el técnico elogió al mayor de los Gasol, a pesar de su ausencia en el Mundial con España, durante otra entrevista concedida a El Transistor de Onda Cero: "Quiero destacar el compromiso de Pau. Lleva desde que era un niño con la selección y es un caso extraordinario, casi de leyenda".

