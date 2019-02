Los planes de los Warriors para seguir dominando la NBA: Antetokounmpo en 2021

Brooklyn Nets at Milwaukee Bucks TANNEN MAURY Agencia EFE

Golden State Warriors es la franquicia dominadora en la NBA en los últimos años, solo en los Cleveland Cavaliers de LeBron James y Kyrie Irving encontraron un rival. Quieren que la cosa siga así durante muchos años y para ello aún confían en que Kevin Durant continúe en la franquicia a pesar de que tiene la posibilidad de ser agente libre este mismo verano.

El mejor jugador del pasado All Star y MVP de las últimas Finales es pieza clave en la franquicia de Oakland y quieren mantenerlo cueste lo que cueste, pero la decisión está en manos de cada jugador y por ello ya barajan nombres para sustituirle y poder formar otros Big Three -Four si se cuenta a Draymond Green-.

La opción preferida para el año 2021 parece ser la de Giannis Antetokounmpo según ha revelado Marcus Thompson de The Athletic. El jugador de los Bucks ha sido una de las mayores irrupciones de la liga en los últimos años y al finalizar su contrato con la franquicia de Milwaukee, podría recalar en los Warriors siempre y cuando Durant se marchase.

Antetokounmpo frente a los Mavericks

Antetokounmpo directo a por el MVP

El griego es sin duda uno de los favoritos, por no obviar a James Harden, para coronarse como MVP, es el líder unos Milwaukee Bucks, que aspiran a todo en la conferencia este e incluso, a hacerle frente a los Golden State Warriors. Lideren en el este con 43 victorias y 14 derrotas, un partido por encima de los Toronto Raptors.

Y la razón principal del éxito de la franquicia de Wisconsin, es Antetokounmpo en lo que va de temporada promedia 27.2 puntos, 12.7 rebotes, 6 asistencias, 1.5 robos y 1.4 tapones, además su buena temporada le ha llevado a ser dos veces mejor jugador del mes en la conferencia este.

La gran duda que existe es si una vez el contrato del jugador finalice, decidirá dejar de lado la franquicia en la que lleva desde que llegó a la liga en 2013 y que ha formado un proyecto alrededor suya o preferirá seguir luchando por llevar a los Bucks a su primer título desde 1971.

