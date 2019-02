A Embiid no le impresiona Michael Jordan: "No es el mejor de todos los tiempos"

El debate sobre quién es el mejor jugador de todos los tiempos en la NBA ha dado muchas horas de discusión. La gran mayoría creen que Michael Jordan es, sin dicusión, el número uno de todos los tiempos, sin embargo, para otros, Kobe Bryant o Lebron James discuten esta posición al exjugador de los Chicago Bulls.

El último en opinar sobre este tema ha sido Joel Embiid. El pívot de Philadelphia 76ers ha concedido una entrevista a The Ringer en la que le han perdido su opinión sobre qué jugador es el mejor de la historia, y ha vuelto a sorprender a todos. El camerunés ha vuelto a dejar claro que no se deja llevar por las opiniones de otros, y ha explicado por qué piensa que Jordan "no es el jugador más grande de todos los tiempos".

Para Embiid, la primera posición del podium la ocupa otro clásico de la NBA: "Para mí es Wilt Chamberlain". El africano destaca que "él tiene todos los récords y no van a ser superados nunca". Además, para ejemplificarlo explica que "no veo a nadie anotando 100 puntos en un partido. Eso es". Por eso considera que "él es el mejor de todos los tiempos".

Embiid contra Utah Jazz Reuters

Un jugador fuera de lo común

Estas palabras de Joel Embiid no han sorprendido a nadie. El center de los Sixers siempre se ha caracterizado por ser un jugador fuera de lo común, del que se habla tanto por lo que hace en la cancha como por lo que hace fuera. "Vengo de la selva. Allí mataba leones con mis manos para sobrevivir", llegó a decir a su llegada de a la franquicia para impresionar a sus nuevos compañeros. Además, se ha hablado mucho de sus enfrentamientos con LaVar Ball, padre de Lonzo, o Donald Trump. Sin duda alguna, cada vez que el camerunés habla, sus palabras no pasan desapercibidas.

[Más información: Michael Jordan lo tiene claro: ¿por qué es el mejor jugador de la historia?]