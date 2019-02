Joe Harris vence a Curry y se proclama campeón de los Triples en el All Star

Joe Harris levanta el trofeo de campeón del Concurso de Triples del All Star de la NBA JOHN G MABANGLO EFE

El alero Joe Harris, de los Brooklyn Nets, se acreditó este sábado el título de campeón del Concurso de Triples, al vencer en la ronda final al base Stephen Curry, de los Golden State Warriors. El concurso, el segundo en la programación de la segunda jornada del competición de la 68 edición del All Star que se celebra en el Spectrum Center, de Charlotte, dejó a Harris como el gran campeón después de haber acertado con doce tiros consecutivos en la ronda final para conseguir 26 puntos.

Curry, que fue su gran rival en la lucha por el título, acabó con 24 puntos, mientras que el escolta bahameño, Buddy Hield, de los Sacramento Kings, fue tercero con 19 tantos. La estrella de los Warriors anotó sus primeros nueve tiros en la ronda final, pero falló tres de cinco desde el centro del perímetro y ahí fue donde le costó la derrota.

Curry, campeón en la edición del 2015, superó la primera ronda con 27 puntos de los posibles 34 que podía conseguir, mientras que Hield fue segundo al lograr 26 y Harris acabó tercero con 25, que le permitieron pasar a la gran final. Aunque Harris no tiene el prestigio de Curry como anotador de triples, tiene un promedio de 47,1% de acierto -132 anotados de 280 intentados- este año, y marcha segundo en la liga, mientras que Curry ocupa el sexto lugar con un 44,4% en 236 de 531 intentos.

"Steph es el mejor tirador de todos los tiempos. Haber ganado esta noche no significa que yo sea mejor tirador que Curry. No quiero que se entienda de esa manera", señaló el actual campeón, quien agregó que "para mí entrar y ganar la primera vez, es algo irreal. Ha sido un honor para mí estar aquí, participar este fin de semana, y es algo que recordaré durante mucho tiempo ".

En la primera temporada de Harris en la NBA disparó con un 36,9% de acierto; cuatro años después, es uno de los tiradores de tres puntos más temidos de la liga. En sus últimos cinco juegos en Brooklyn, Harris promedia 18,2 puntos.

El gran derrotado fue el escolta Devin Booker, de los Phoenix Suns, que defendía el título de campeón del año pasado, pero que fue derrotado en la primera ronda al perder el desempate para un cuarto puesto con el escolta Danny Green, de los Toronto Raptors, que logró 23 puntos. Aunque Booker anotó los últimos siete tiros que hizo a canasta al final no fueron suficientes. Los otros cinco jugadores de los diez que compitieron en el concurso y que no lograron superar la primera ronda fueron el alemán Dirk Nowitzki, Damian Lillard -ambos con 17 puntos-, Seth Curry -16-, Kemba Walker -quince- y Khris Middleton -once-.

El nuevo campeón, Harris, de 27 años, se llevó un premio en metálico de 53.000 euros -60.000 dólares-, mientras Curry recibió 35.000 -40.000 dólares- y Hield ganó 22.000 euros -25.000 dólares-. Los jugadores que quedaron del cuarto al séptimo puesto recibieron 13.000 euros de premio -15.000 dólares- y los del octavo al décimo se quedaron con 8.800 -10.000 dólares-.

