La IndyCar aterriza en España por primera vez en su historia: en Montmeló, con Álex Palou y un contrato multianual

Día histórico para el deporte motor en España. La IndyCar llegará a Barcelona el año que viene, concretamente el 18 de julio, y lo hará en el circuito de Montmeló con Álex Palou, pentacampeón del mundo, como el mayor reclamo.

Bajo el nombre INDYCAR Grand Prix of Barcelona, el campeonato saldrá fuera de Norteamérica por primera vez desde 2013, cuando James Hinchcliffe ganó en las calles de Sao Paulo (Brasil). Además, el anuncio marca también su regreso a Europa, que compitió por última vez en el viejo continente en 2007 en el TT Circuit Assen, en los Países Bajos.

"Este es un día histórico para nuestro deporte", afirmó Mark Miles, presidente y director ejecutivo de Penske Entertainment Corp. "Nos complace poder llevar nuestra marca ultracompetitiva de carreras rueda a rueda a Europa y estamos encantados de poder mostrar la IndyCar en la ciudad natal de Alex Palou", añadió el estadounidense.

Benvingut a casa, @AlexPalou 😏 INDYCAR comes to Barcelona in 2027. https://t.co/azsjSxbMz6 — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) October 23, 2026

La confirmación de la llegada de la IndyCar a España se ha materializado en un acuerdo plurianual con el Circuito de Barcelona-Catalunya. El trazado catalán, que el próximo año se quedará sin carrera de Fórmula 1 al entrar en un sistema de rotación con Spa, acogerá así una de las pruebas del campeonato estadounidense.

"Estamos deseando ver a la NTT INDYCAR SERIES competir en uno de los circuitos de automovilismo más emblemáticos del mundo, con el telón de fondo de un destino internacional tan histórico e impresionante como Barcelona", señaló Miles. La cita barcelonesa será la segunda de la segunda mitad de la temporada y la 12.ª del calendario.

Álex Palou, presente en el acto de presentación, recibió la noticia con enorme ilusión. Tras conquistar cinco campeonatos, el piloto español tendrá por fin la oportunidad de competir ante su público en un fin de semana que aspira a convertir en histórico.

"Estoy muy emocionado por formar parte de la primera carrera de la IndyCar en Barcelona. Es una oportunidad increíble, y significa mucho para mí disputar una carrera en casa, en Barcelona; es difícil expresarlo con palabras. Sé que a los aficionados les va a encantar y creo que vamos a ofrecer un gran espectáculo. Vamos a esforzarnos al máximo con el equipo de Chip Ganassi Racing para llevarnos el trofeo a casa en julio".

🎤 @AlexPalou: "Estoy muy contento de formar parte de la primera carrera de la @IndyCar en Barcelona". ☺️ "Sé que a los aficionados les encantará y creo que ofreceremos un gran espectáculo". 🙌 https://t.co/RMs7tqJzz6 — Circuit de Barcelona-Catalunya (@Circuitcat_es) October 23, 2026

El catalán también aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje a los aficionados y animarlos a llenar las gradas del circuito.

"Espero que venga todo el mundo al circuito. La tenemos que liar gorda. Que marquen el día de la carrera. Hará calor, pero sé que el Circuit hará lo posible por hacerlo todo fácil. Que vengan aquí y que sea un día que recordemos todos".

El calendario de 2027

Poco después de anunciarse la llegada de la IndyCar a Barcelona, el campeonato estadounidense hizo público el calendario completo de la temporada 2027.

El certamen contará con 16 citas, arrancará el 7 de marzo en St. Petersburg y concluirá el 5 de septiembre en Laguna Seca. Entre ambas fechas, el gran acontecimiento del año volverá a ser las 500 Millas de Indianápolis, programadas para el 30 de mayo.

El calendario confirma, además, que Montmeló será la única parada de la competición norteamericana fuera del continente americano, lo que convierte la prueba catalana en una cita singular dentro de la temporada.