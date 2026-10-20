El Atlético de Madrid tiene una dura salida al campo del Stuttgart, en esta tercera jornada de la UEFA Champions League.

Stuttgart - Atlético de Madrid, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions League

El equipo del Cholo Simeone necesita la victoria en esta tercera jornada de la fase liga, en un tramo muy exigente con duelos contra Liverpool, Bayern y Stuttgart.

El conjunto rojiblanco perdió en la primera jornada contra otro equipo de la Premier League, como es el Liverpool en Anfield (2-1 en contra). Así pues, le toca reaccionar en su visita al duro campo del Stuttgart, tras llevarse sus tres primeros puntos contra el United (2-0), junto al calor de su afición.

El Atleti llevó a cabo una gran actuación la pasada temporada, donde alcanzó las semifinales, por lo que quiere seguir creciendo en esta fase liga.