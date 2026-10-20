PSG - FC Barcelona, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions League

Paris Saint Germain y FC Barcelona se ven las caras en el partidazo que forma parte de la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League.

El equipo de Hansi Flick quiere seguir con su racha imparable de victorias en su visita a la capital francesa, tras volver a golear al Galatasaray en Estambul (1-4). Además, en La Liga se sigue mostrando intratable y goleó al Real Betis en el estadio de La Cartuja (2-5).

Llega el Barcelona con pleno de victorias en la temporada, 11 consecutivas. Son 9 de 9 en La Liga y 2 de 2 en la UEFA Champions League. Raphinha ya está de vuelta para el equipo azulgrana y se espera que sea la gran amenaza para la defensa del PSG.

El PSG de Luis Enrique, por su parte, suma 6 de 6 puntos en Champions y es dos veces campeón de Europa. Viene de lograr una victoria de gran prestigio en el Etihad Stadium contra el Manchester City (2-4), por lo que quiere dar otro golpe encima de la mesa y derrotar al FC Barcelona en El Parque de los Príncipes.