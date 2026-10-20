Liverpool - Villarreal, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions League

El Villarreal afronta una de las salidas más exigentes en la Liga de Campeones con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa en Anfield frente a un Liverpool que, arropado por su afición y por la historia de su estadio, exigirá el máximo al conjunto castellonense en un encuentro que pondrá a prueba su capacidad para competir lejos de casa.

El equipo de Iñigo Pérez, quien fue el segundo de Andoni Iraola en el Rayo Vallecano, en la temporada 2022-23, llega con la confianza que supone haber sumado tres puntos frente al Nápoles en su último compromiso europeo, un resultado que les permite mantenerse en la pelea por alcanzar la puntuación necesaria para acceder a la siguiente ronda.