La posible aparición de Carvajal con la camiseta del Getafe y las protestas de la afición del Rayo Vallecano contra su directiva, que provocaron la suspensión de su último encuentro frente al Athletic por el lanzamiento de cientos de aviones de papel, sobrevuelan el derbi madrileño que ambos equipos disputarán en el Coliseum.

Getafe - Rayo Vallecano, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

El conjunto de José Bordalás, que llega tras empatar en la Conference League frente al Universitatea Craiova y perder contra el Barcelona en LaLiga, intentará recuperar el rumbo ante un rival cuya actualidad está marcada por el conflicto entre sus seguidores y el presidente Raúl Martín Presa, una situación que ha relegado a un segundo plano la competición.

El Getafe afronta el encuentro con la expectación que ha despertado el fichaje de Carvajal, incorporado recientemente para reforzar el lateral derecho y cuya posible participación constituye uno de los principales alicientes del partido.

El exjugador del Real Madrid continúa acumulando entrenamientos para alcanzar su mejor estado de forma y, aunque no parece probable que forme parte del once inicial, podría disfrutar de sus primeros minutos con la camiseta azulona.