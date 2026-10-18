El Real Madrid, a ocho puntos del Barcelona y con el Clásico en el horizonte, recibe en el Santiago Bernabéu para la novena jornada de La Liga a un Sevilla que llega sin apuros, pero que no quiere enlazar su tercer partido oficial sin ganar consecutivo.

Real Madrid - Sevilla, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Los de Jose Mourinho llegan a este encuentro después de ocho victorias y dos derrotas entre todas las competiciones, a seis puntos del Barcelona en LaLiga y con el Clásico (25 de octubre) cada vez más cerca.

En los últimos siete días, sumaron tres puntos en LaLiga al imponerse al Villarreal, y otros tres en la Liga de Campeones tras remontar frente a la Roma.

El Sevilla no vence al Real Madrid desde el 26 de septiembre de 2018, en el Sánchez Pizjuán. En el Bernabéu, el equipo andaluz no saca los tres puntos desde el 7 de diciembre de 2008. De los últimos diez encuentros entre ambos conjuntos, el Madrid ha ganado nueve; el restante fue un empate a 1.