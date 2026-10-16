Rafa Jódar - Casper Ruud, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del Masters 1.000 de Shanghái

Rafa Jódar y Casper Ruud se enfrentan en los cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái en busca de una plaza en las semifinales de este prestigioso torneo.

El encuentro de cuartos de final del Masters 1.000 de Shanghái entre Rafa Jódar y Casper Ruud se disputa este viernes 16 de octubre de 2026 a partir de las 8:30 en el horario peninsular español. El duelo tiene lugar sobre la pista central (Stadium Court) del complejo Qi Zhong en Shanghái y se puede seguir en directo en España a través de la televisión por medio de la plataforma Movistar Plus+.

En el aspecto deportivo, esta cita representa el primer enfrentamiento oficial en el circuito profesional entre ambos tenistas. El joven jugador madrileño de veinte años se plantó en esta instancia luego de derrotar al neerlandés Botic van de Zandschulp en un exigente encuentro de dos horas y media resuelto en tres sets (6-7, 6-4 y 6-2), encadenando así su tercera victoria consecutiva tras remontar el marcador adverso inicial.

Este recorrido en territorio asiático impulsa de forma notable las aspiraciones del español de escalar puestos en el ranking y apurar sus opciones de pelear por metas mayores esta temporada.