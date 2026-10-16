Separados por cuatro puntos en la clasificación, los que el Deportivo tiene de ventaja sobre el Levante, que aún debe disputar el partido suspendido contra el Athletic, ambos equipos miden sus malas rachas en Riazor, a donde llegan tras encadenar cuatro jornadas sin celebrar un triunfo.

Deportivo de La Coruña - Levante, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de La Liga

Pese a las buenas sensaciones que ha mostrado en sus últimos partidos, el Dépor no gana desde que asaltó el Estadio de la Cerámica de Villarreal. Eso sucedió el pasado 5 de septiembre. La última victoria del Levante queda más lejos. Fue en el Ciutat de Valencia ante el Betis (5-2) el 29 de agosto.

Por eso, a ambos les urge reencontrarse con el triunfo para cortar esa mala dinámica, especialmente a un Deportivo que la próxima semana visitará el Metropolitano, donde el Atlético solo ha cedido un empate ante el Villarreal.

Por su parte, el Levante lleva cuatro jornadas seguidas sin vencer, después de empatar ante el Málaga (0-0), perder ante el FC Barcelona (2-4) y Villarreal (3-1) y el empate del pasado lunes ante el Sevilla (3-3) en el Ciutat de València. Es la segunda peor racha del equipo desde que Luis Castro se sentó en el banquillo.