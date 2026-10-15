La victoria en Italia por 89-98 ayudó a recuperar sensaciones a un Real Madrid que empieza remontar el vuelo tras un arranque poco esperanzador en Europa, con tres derrotas en los tres primeros partidos.

Además, coincidió con la mejor noche en la Euroliga del dominicano Andrés Feliz con la camiseta blanca, que se fue hasta los 15 puntos, 5 asistencias, 5 rebotes y 24 de valoración.

Con ambos equipos igualados con un récord de dos victorias y tres derrotas, el Real Madrid buscará igualar su casillero con su tercer triunfo consecutivo en la competición y escalar hasta los primeros diez puestos de la tabla.