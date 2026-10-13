Los de Pedro Martínez arrancaron con tres derrotas consecutivas lejos del Movistar Arena y buscan romper en tierras italianas su mala racha como visitantes.

Olimpia Milano - Real Madrid , baloncesto hoy en directo: resultado, valoraciones y estadísticas en vivo del partido de la Euroliga

El Real Madrid visita este martes al Olimpia Milano en la Euroliga (20:30h CEST) ya sin la presión de conseguir su primera victoria, algo que logró la semana previa en casa contra el Partizan, pero igualmente necesitado después de haber arrancado la temporada con un balance de 1-3.

El cuadro blanco comenzó su andadura con tropiezos a domicilio consecutivos contra el Dubai Basketball, el Anadolu Efes y el Hapoel Tel Aviv, por lo que el duelo en tierras italianas ante el colista de la competición, a pesar de que lleva el mismo registro que él, puede ser una buena oportunidad para seguir mejorando las sensaciones en el torneo.