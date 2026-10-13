El conjunto dirigido por Hansi Flick busca continuar con su invicto ante un rival muy peligroso en su estadio.

Galatasaray - FC Barcelona, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de la Champions League

El intratable Barcelona de Flick, Lamine y compañía desembarca en Estambul con el objetivo de seguir estirando su inmaculado inicio de temporada. Como escollo a superar hoy, martes 13 de octubre de 2026, un Galatasaray que se abraza a la caldera de su feudo, el Ali Sami Yen, para dar la sorpresa y firmar la primera victoria en la Champions League.

El equipo azulgrana viene de fulminar al Getafe (3-0), con goles de Gordon, Gabriel Jesús y Koundé. Ocho victorias en ocho partidos ligueros y una tremenda voracidad goleadora: 34 goles a favor.

También tuvo un estreno en la Liga de Campeones arrollador, goleando al Feyenoord (5-1), con un doblete de Raphinha, un gran gol de Adeyemi, una falta directa transformada por Lamine Yamal y el estreno anotador de Gabriel Jesús.

Por su parte, el técnico del Galatasaray, Okan Buruk, confía en dar con la fórmula para tumbar al gigante blaugrana. Pese al potencial de la plantilla, el equipo perdió en la primera jornada de la fase liga frente al Sporting de Portugal (3-1).